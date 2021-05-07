Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık’a büyük jest! Hayranları öyle bir sürpriz yaptı ki…

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'a büyük jest! Başrollerini Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış ile paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Ali Rahmet Fekeli karakterine can veren ünlü oyuncu Kerem Alışık'a hayranları sürpriz yaptı. Ünlü oyuncunun setine çiçek notunu gönderen Alışık hayranları, yazdıkları notla dikkat çekti. Alışık ise hayranlarının gönderdiği çiçeği sosyal medya hesabında paylaşarak teşekkür etti. İşte detaylar…

07.05.2021 02:39 - Son Güncelleme: 07.05.2021 02:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





