RAMAZAN İMSAKİYE
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık’a büyük jest! Hayranları öyle bir sürpriz yaptı ki…

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'a büyük jest! Başrollerini Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış ile paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Ali Rahmet Fekeli karakterine can veren ünlü oyuncu Kerem Alışık'a hayranları sürpriz yaptı. Ünlü oyuncunun setine çiçek notunu gönderen Alışık hayranları, yazdıkları notla dikkat çekti. Alışık ise hayranlarının gönderdiği çiçeği sosyal medya hesabında paylaşarak teşekkür etti. İşte detaylar…

07.05.2021 02:39 - Son Güncelleme: 07.05.2021 02:39
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık’a büyük jest! Hayranları öyle bir sürpriz yaptı ki…

Bir Zamanlar Çukurova'da Ali Rahmet Fekeli karakterine can veren ünlü oyuncu Kerem Alışık'a hayranları sürpriz yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık’a büyük jest! Hayranları öyle bir sürpriz yaptı ki…

Oyuncunun hayranları, Bir Zamanlar Çukurova setine çiçek yolladı. Sevenlerinin jestine kayıtsız kalmayan Alışık ise şu sözlerle teşekkür etti:

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık’a büyük jest! Hayranları öyle bir sürpriz yaptı ki…

"Sete gönderdiğiniz sevgi kokan çiçeklerinize derin teşekkürlerimle… Sizler de iyi ki varsınız…"

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık’a büyük jest! Hayranları öyle bir sürpriz yaptı ki…

İşte Kerem Alışık'ın hayranlarına teşekkür ettiği o paylaşımı…

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık’a büyük jest! Hayranları öyle bir sürpriz yaptı ki…

KEREM ALIŞIK KİMDİR?
Kerem Alışık, 5 Haziran 1960 tarihinde İstanbul'da Nişantaşı'nda doğmuştur. Sinema oyuncusu Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğludur. Yazar Attila İlhan dayısıdır.