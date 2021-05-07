RAMAZAN İMSAKİYE
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Akrep’in Ahmet’i Çağdaş Onur Öztürk bakın aslen nereliymiş! İşte memleketi

Akrep'i Ahmet'i Çağdaş Onur Öztürk bakın aslen nereliymiş! 2008 yılında "Gazi" dizisi ile televizyon dünyasına adım atan ünlü oyuncu, şimdilerde Akrep dizisinde can verdiği Ahmet karakteriyle adından söz ettiriyor. Oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya hesabında ailesiyle yaptığı paylaşımlarla da çok konuşulan oyuncunun özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Ünlü oyuncu hakkında özellikle "Çağdaş Onur Öztürk" nereli sorusu aratılıyor. İşte ünlü oyuncu Çağdaş Onur Öztürk'ün memleketi…

07.05.2021 02:07 - Son Güncelleme: 07.05.2021 02:47
Akrep’i Ahmet’i Çağdaş Onur Öztürk bakın aslen nereliymiş! İşte memleketi

Akrep dizisinde sergilediği performansla beğeni toplayan Çağdaş Onur Öztürk'ün özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte başta Çağdaş Onur Öztürk olmak üzere ünlü isimler ve memleketleri…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Akrep’i Ahmet’i Çağdaş Onur Öztürk bakın aslen nereliymiş! İşte memleketi

Hilal Altınbilek - İzmir

Akrep’i Ahmet’i Çağdaş Onur Öztürk bakın aslen nereliymiş! İşte memleketi

Akın Akınözü – Ankara

Akrep’i Ahmet’i Çağdaş Onur Öztürk bakın aslen nereliymiş! İşte memleketi

Hande Erçel – Balıkesir

Akrep’i Ahmet’i Çağdaş Onur Öztürk bakın aslen nereliymiş! İşte memleketi

Ayça Ayşin Turan – İstanbul