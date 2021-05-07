Akrep’in Ahmet’i Çağdaş Onur Öztürk bakın aslen nereliymiş! İşte memleketi

Akrep'i Ahmet'i Çağdaş Onur Öztürk bakın aslen nereliymiş! 2008 yılında "Gazi" dizisi ile televizyon dünyasına adım atan ünlü oyuncu, şimdilerde Akrep dizisinde can verdiği Ahmet karakteriyle adından söz ettiriyor. Oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya hesabında ailesiyle yaptığı paylaşımlarla da çok konuşulan oyuncunun özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Ünlü oyuncu hakkında özellikle "Çağdaş Onur Öztürk" nereli sorusu aratılıyor. İşte ünlü oyuncu Çağdaş Onur Öztürk'ün memleketi…

07.05.2021 02:07 - Son Güncelleme: 07.05.2021 02:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





