Adını bu defa o diziyle duyuracak! Geçen ay final yapılır yapılmaz imzayı attı! Esra Bilgiç yeni sezonda...

Ramo dizisiyle adından sıkça söz ettiren Esra Bilgiç'in yeni projesi belli oldu. 40. bölümüyle ekranlara veda eden Ramo dizisi herkesi şok etmişti.. Projenin ardından gözler başrol oyuncuları Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım'ın projelerine çevrilmişti. Hikayesi Adana'da başlayan ve Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı dizinin vedası izleyicilerini şaşırttı. Ancak güzel oyuncu Esra Bilgiç, Ramo dizisi biter bitmez yeni bir proje için el sıkıştı. Esra Bilgiç Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği ve yakın zamanda izleyici karşısına çıkacak olan Kanunsuz Topraklar dizisinde oynacak. Şimdi ünlü oyuncunun hayranları Bilgiç'in dizide hangi karaktere hayat vereceğini merak ediyor.

07.05.2021 06:51 - Son Güncelleme: 07.05.2021 06:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





