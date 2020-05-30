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Seray Sever ve eşinin yatak pozu sosyal medyayı sallamıştı! İşte Seray Sever'in yakışıklı kocası Eray Sünbül

47 yaşında güzel sunucu Seray Sever sosyal medyada oldukça aktif. Şimdilerde Doya Doya Moda isimli programlarda ekranlarda olan Seray Sever'in eşi Eray Sünbül merak ediliyor. Geride bıraktığımız günlerde paylaştıkları yatak fotoğrafı ile olay yaratan Seray Sever ve eşi sosyal medyayı sallamıştı. O gün bugündür en çok konuşulan isimlerden biri Seray Sever'in kocası Eray Sünbül. İşte başta Seray Sever'in eşi olmak üzere ünlülerin eşleri...

30.05.2020 17:13 - Son Güncelleme: 30.05.2020 17:13
Seray Sever ve eşinin yatak pozu sosyal medyayı sallamıştı! İşte Seray Sever'in yakışıklı kocası Eray Sünbül

47 yaşındaki ünlü sunucu Seray Sever, sosyal medya hesabından kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektirdiği bir pozu paylaşmıştı. O gün bugündür Seray Sever'in eşi Eray Sünbül merak ediliyor. İşte başta Seray Sever olmak üzere ünlülerin eşleri.

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Seray Sever ve eşinin yatak pozu sosyal medyayı sallamıştı! İşte Seray Sever'in yakışıklı kocası Eray Sünbül

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

Seray Sever ve eşinin yatak pozu sosyal medyayı sallamıştı! İşte Seray Sever'in yakışıklı kocası Eray Sünbül

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

Seray Sever ve eşinin yatak pozu sosyal medyayı sallamıştı! İşte Seray Sever'in yakışıklı kocası Eray Sünbül

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

Seray Sever ve eşinin yatak pozu sosyal medyayı sallamıştı! İşte Seray Sever'in yakışıklı kocası Eray Sünbül

Vedat - Linda Milor

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