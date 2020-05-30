Seray Sever ve eşinin yatak pozu sosyal medyayı sallamıştı! İşte Seray Sever'in yakışıklı kocası Eray Sünbül

47 yaşındaki ünlü sunucu Seray Sever, sosyal medya hesabından kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektirdiği bir pozu paylaşmıştı. O gün bugündür Seray Sever'in eşi Eray Sünbül merak ediliyor. İşte başta Seray Sever olmak üzere ünlülerin eşleri.