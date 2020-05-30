Seray Sever ve eşinin yatak pozu sosyal medyayı sallamıştı! İşte Seray Sever'in yakışıklı kocası Eray Sünbül
47 yaşında güzel sunucu Seray Sever sosyal medyada oldukça aktif. Şimdilerde Doya Doya Moda isimli programlarda ekranlarda olan Seray Sever'in eşi Eray Sünbül merak ediliyor. Geride bıraktığımız günlerde paylaştıkları yatak fotoğrafı ile olay yaratan Seray Sever ve eşi sosyal medyayı sallamıştı. O gün bugündür en çok konuşulan isimlerden biri Seray Sever'in kocası Eray Sünbül. İşte başta Seray Sever'in eşi olmak üzere ünlülerin eşleri...
30.05.2020 17:13
- Son Güncelleme: 30.05.2020 17:13
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