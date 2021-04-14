Bir Zamanlar Çukurova 92. bölümüyle nefes kesecek! 40 yıllık bir sır daha açığa çıkıyor
Atv ekranlarında yayınlanan, kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Hülya Darcan, Nazan Kesal, Hande Soral ve Kerem Alışık gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi izleyiciyi Perşembe akşamları ekrana kilitlemeye devam ediyor. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı dizinin yeni bölümünde 40 yıllık bir sır daha açığa çıkacak. İntikam ateşi bir kez daha Yaman çiftliğini saracak! Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 92. bölümünde neler yaşanacak? İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar…
15 Nisan 2021 tarihinde izleyiciyle buluşacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi son bölümüyle büyük beğeni toplamıştı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü ise Çukurova'nın ılık ve ihtiraslı rüzgârıyla damga vuracak!
92. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Sevda, Demir ve Züleyha'nın evliliğini kurtarmak için bir kez daha Ümit'i uyarmaya gittiğinde, kalbinin de ruhunun da kaldıramayacağı bir gerçekle yüzleşir! Ümit, 'ben senin kızınım' diye geçmişinden bildiği her şeyi anlatır! Annesi tarafından terkedilmiş bir bebek olarak yaşadıklarını daha fazla içinde tutamamıştır! Sevda duydukları karşısında şok olur ve fenalaşır!
FEKELİ FİKRET'İN PEŞİNDEN ALMANYA'YA GİDİYOR!
Kalbini zorlayan son olaylardan sonra, Lütfiye ve konaktakiler her adımını izleseler de, Fekeli, kimseye belli etmeden Fikret'in peşindedir! Hatta Lütfiye'yi atlatıp Almanya'ya da gider. Ancak orada öğrendikleri, bildiklerinin çok ötesindedir. Kalbini yine zorlayacak gerçeklerle Adana'ya döner!
DEMİR'DEN ZÜLEYHA'YA BİR JEST DAHA!
Fikret'in Almanya'ya gitmesi ile rahat bir nefes alan Demir ve Züleyha, aile saadetlerini bir davet ile kutlamaya karar verirler. Adnan'ın doğum gününde tüm Çukurova onların saadetine şahitlik edecektir. Şermin'in canı gönülden koşturduğu davette, Demir hem Züleyha'ya hem Fekeli'ye öyle bir jest yapar ki, herkesin gözü dolar. Ama bu jest bambaşka nedenlerle Müjgan ve Ümit'in içinde yeni nefret dalgalarına yol açacaktır!
GAFFUR YANLIŞ ZAMANDA DOĞRU YERDE!
Küçük konağa yerleşmesi ile büyük ceza alan Gaffur ne yapsa kendini affettiremez. Yatacak bir yeri de olmayan Gaffur'u Saniye de affetmeyince her gün başka bir yerde uyumaya başlar. Gizlice girip atlarla yarenlik ederek uyuduğu ahırda, alevler içinde gözünü açar! Gaffur'un orada bulunması pek çok başka olaya neden olacaktır!