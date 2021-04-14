Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'e bak sen! Kötülükler kraliçesi Derin gerçekte kuğu gibi...

Son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri hiç kuşkusuz Melis Sezen. Melis Sezen, rol aldığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle olay yarattı. Yasak aşkın kahramanlarından birini canlandıran Melis Sezen sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. 24 yaşındaki oyuncunun binlerce takipçisi bulunuyor. Melis Sezen hakkında araştırma yapanlar hem çocukluk hem de ilk gençlik yıllarına ait fotoğraflarla karşılaşınca şaştı kaldı. Bakın neden.

14.04.2021 14:04 - Son Güncelleme: 14.04.2021 14:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





