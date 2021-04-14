Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölümüyle zirveye yerleşti! Alparslan intikamını aldı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz zirvede! Atv ekranlarında yayınlanan, kadrosunda Oktay Kaynarca, Ali Sürmeli, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Pelin Akil Altan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi reyting savaşında yine galip geldi. Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Ceylan'ın intikamının Alparslan tarafından alınması damga vururdu. İzleyicisinden tam not alan dizi, rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşirken sosyal medyada da adından söz ettirdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 190. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

14.04.2021 13:01 - Son Güncelleme: 14.04.2021 13:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





