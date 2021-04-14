RAMAZAN İMSAKİYE
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölümüyle zirveye yerleşti! Alparslan intikamını aldı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz zirvede! Atv ekranlarında yayınlanan, kadrosunda Oktay Kaynarca, Ali Sürmeli, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Pelin Akil Altan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi reyting savaşında yine galip geldi. Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Ceylan'ın intikamının Alparslan tarafından alınması damga vururdu. İzleyicisinden tam not alan dizi, rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşirken sosyal medyada da adından söz ettirdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 190. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

14.04.2021 13:01 - Son Güncelleme: 14.04.2021 13:01
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölümüyle zirveye yerleşti! Alparslan intikamını aldı

Salı akşamlarının vazgeçilmezi, Eşkıya Dünyay Hükümdar Olmaz, Tüm Kişiler'de %10,85 izlenme oranı ve %23,26 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölümüyle zirveye yerleşti! Alparslan intikamını aldı

SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 190. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde neler yaşandı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 190. bölümünde yaşanan olaylar…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölümüyle zirveye yerleşti! Alparslan intikamını aldı

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Ceylan'ın intikamının Alparslan tarafından alınması damga vurdu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölümüyle zirveye yerleşti! Alparslan intikamını aldı

Heyecan dolu bölümde önce Tuncay'ın ölümüyle alevlenen savaşta İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurdu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölümüyle zirveye yerleşti! Alparslan intikamını aldı

Kurulan tuzakta Hızır Çakırbeyli'yi kurtaran ise Bahar'ın cesareti oldu. Sıkılan kurşunun önüne atlayan Bahar, Hızır Çakırbeyli'nin kollarında ölüme düştü.