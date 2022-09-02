İlişki Durumu Karışık'ta Berk Oktay'ın partneriydi şöhretin zirvesindeyken aşkı seçti! Seren Şirince'nin siz bir de son haline bakın
Bir dönemin en sevilen dizilerinden biriydi İlişki Durumu: Karışık. Başrolünde Berk Oktay ile Seren Şirince'nin yer aldığı oyuncu kadrosunda Eda Ece, Pamir Pekin, Gülden Avşaroğlu, Sezai Alatekin gibi isimleri bulunduran İlişki Durumu: Karışık dizisi, tek sezon sürdü ancak epey ses getirmişti. Dizi aynı zamanda Seren Şirince'ye de şöhretin kapılarını açmıştı ancak gelin görün ki başarılı oyuncu evlendi ve ortalardan kayboldu. Peki şimdilerde neler yapıyor dersiniz?
02.09.2022 16:52 - Son Güncelleme: 02.09.2022 16:52
Başrolünü Berk Oktay ile paylaştığı 'İlişki Durumu Karışık' dizisiyle ünlenen Seren Şirince, 2019 yılında İngiliz Tobias Sutter ile nikah masasına oturmuştu.
İstanbul'da gerçekleşen düğünün ardından Seren Şirince kariyerini bir kenara bırakarak İngiltere'ye yerleşti.
Springdale'e giden çiftten Seren Şirince birlite yer aldıkları fotoğrafı "Bunu yaptık! 7 saatlik yürüyüş sona erdi..." notuyla paylaştı.