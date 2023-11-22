Bir ihanet daha! Nihal Candan'ın gizlice evlendiği eşi Mehmet Faruk Çiçek meğer zaten evliymiş! Nihal için eşini ve çocuklarını bırakmış!

Katıldıkları moda programıyla şöhrete kavuşan ve yine ultra lüks hayatlarını sık sık sosyal medyada paylaşan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklandı. Ardından skandallar adeta çorap söküğü gibi geldi. Önceki gün Nihal Candan'ın, Mehmet Faruk Çiçek ile gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı. Meğer Candan'ın eşi zaten evliymiş. İşte detaylar...