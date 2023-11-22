Bir ihanet daha! Nihal Candan'ın gizlice evlendiği eşi Mehmet Faruk Çiçek meğer zaten evliymiş! Nihal için eşini ve çocuklarını bırakmış!

Katıldıkları moda programıyla şöhrete kavuşan ve yine ultra lüks hayatlarını sık sık sosyal medyada paylaşan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklandı. Ardından skandallar adeta çorap söküğü gibi geldi. Önceki gün Nihal Candan'ın, Mehmet Faruk Çiçek ile gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı. Meğer Candan'ın eşi zaten evliymiş. İşte detaylar...
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Engin Polat ve Dilan Polat'ın ardından gözler ultra lüks yaşamlarıyla dikkat çeken diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi.
Katıldıkları stil yarışmasıyla adlarını duyuran ve 'Candan Kardeşler' olarak anılan Bahar Candan ile Nihal Candan da mercek altına alındı.
"Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan, geçen günlerde tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.