42 yaşındaki Özlem Yıldız’dan emekli maaşı itirafı "Harcarken elim titriyor" Ne kadar emekli maaşı aldığını açıklayan Yıldız...

Sinan Serter ile 2005-2013 yılları arasında evli kalan ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın Demir adında bir oğlu oldu. Ünlü sunucu, gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla daha sakin bir hayat yaşayan Yıldız önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldız, EYT ile emekli olduğunu söyleyerek ilginç bir emekli maaşı itirafı da yaptı. İşte detaylar...
Mehmet Ali Erbil'in sunumuyla ekrana gelen Çarkıfelek adlı yarışmayla adını geniş kitlelere duyuran ünlü sunucu Özlem Yıldız, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi.
2005 yılında iş insanı Sinan Serter ile evlenen Yıldız, 2007'de oğlu Demir'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.
2013 yılında eşinden boşanan ünlü sunucu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.