Bir Gece Masalı'nın Mahir'i Burak Deniz'in sevgilisi İnci Taneleri'nden çıktı! Bakın gönlünü hangi güzele kaptırmış

Su Burcu Yazgı Coşkun ile Bir Gece Masalı dizisinde Mahir karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Burak Deniz, son dönemde dikkatleri üstüne çekiyor. Sadece başarılı oyunculuğuyla değil, aşk hayatıyla da merak uyandıran Burak Deniz'in kalbini kaptırdığı kişi, İnci Taneleri dizisinden çıktı. İşte Burak Deniz'in gönlünü kaptırdığı o isim...
Su Burcu Yazgı Coşkun ile Bir Gece Masalı dizisinde Mahir karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Burak Deniz, son dönemde dikkatleri üstüne çekiyor. Sadece başarılı oyunculuğuyla değil, aşk hayatıyla da merak uyandıran Burak Deniz'in kalbini kaptırdığı kişi, İnci Taneleri dizisinden çıktı. İşte Burak Deniz'in gönlünü kaptırdığı o isim...
Aşk Laftan Anlamaz, Bizim Hikaye, Maraşlı derken ünlü oyuncu Burak Deniz'in son durağı ATV ekranlarında damga vuran Bir Gece Masalı oldu.
Su Burcu Yazgı Coşkun ile başrolü paylaştığı Bir Gece Masalı dizisinde Mahir karakterine hayat veren Burak Deniz, tüm dikkatleri üstüne çekiyor.