Bir Gece Masalı'nın Mahir'i Burak Deniz'in sevgilisi İnci Taneleri'nden çıktı! Bakın gönlünü hangi güzele kaptırmış

Su Burcu Yazgı Coşkun ile Bir Gece Masalı dizisinde Mahir karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Burak Deniz, son dönemde dikkatleri üstüne çekiyor. Sadece başarılı oyunculuğuyla değil, aşk hayatıyla da merak uyandıran Burak Deniz'in kalbini kaptırdığı kişi, İnci Taneleri dizisinden çıktı. İşte Burak Deniz'in gönlünü kaptırdığı o isim...