Sevgililerin kaplıca buluşması! Bestemsu Özdemir ile oyuncu Burak Deniz aşkı tescillendi

Geçtiğimiz aylarda oyuncu Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İlk olarak Bodrum Türkbükü 'nde bir markanın davetine katılan ikili, gece boyunca birbirinden ayrılmayıp samimi görüntüler vermişlerdi.

Ünlü çift, daha sonra İtalya'da tatil yaparken görüntülenmişlerdi. Çıkan haberlerden sonra Bestemsu Özdemir bir açıklama yapmıştı. "Kesinlikle özel hayatım hakkında konuşmuyorum. El ele beni biriyle gördüğünüzde o benim ilişkimdir.







Bir gün inşallah bir yerde görüntülersiniz ve bu sorular son bulur" ifadesini kullanmıştı. İki ünlü isim önceki Cuma akşamı Sapanca'da bir otele girerken görüntülendi. Hayranları, ikilinin fotoğraflarını çekti. Hafta sonu tatili için termal otele giden çiftin aşkı da belgelenmiş oldu. Bu karelerden sonra ünlü çiftin ne cevap vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.