Elon Musk’tan Taylor Swift’e cinsel gönderme! Trump-Harris düellosu X'te bitti

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift , salı gecesi ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris 'in canlı yayın düellosunun hemen ardından Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı. Trump'ın büyük destekçisi Elon Musk ise Swift'e resmen cinsel imalı bir teklifte bulundu.

Pop yıldızı Trump'ın seçimi kazanması halinde başkan yardımcısı ilan edeceği JD Vance 'in "çocuksuz kedili kadın" yorumlarına gönderme yaptı ve "Çocuksuz Kedi Kadın" imzalı bir fotoğraf paylaştı.

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Swift 2024 oylamasıyla ilgili sessizliğini bozan paylaşımında, "Kamala Harris'e oy veriyorum çünkü o, benim inandığım haklar ve davalar için bir savaşçıya ihtiyaç duyduğu için mücadele ediyor." ifadelerine yer verdi.