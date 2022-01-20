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Haberler Magazin Bir evlilik 'Hadise'si! Mehmet Dinçerler yüzüğü parmağına taktı, Hadise Açıkgöz sevinçten havalara uçtu: "Evet dedim"

Bir evlilik 'Hadise'si! Mehmet Dinçerler yüzüğü parmağına taktı, Hadise Açıkgöz sevinçten havalara uçtu: "Evet dedim"

Hadise evleniyor... Bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, evlilik teklifi aldı. Mutluluğunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan ünlü şarkıcı, Mehmet Dinçerler'in teklifini geri çevirmeyerek 'evet' dedi. Hadise'nin "Bölümümüz şimdi başlıyor. Evet dedim" notuyla paylaştığı haber, takipçileri tarafından da sevinçle karşılandı. İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler'in mutluluktan havaya uçtuğu o anlar...

20.01.2022 22:43 - Son Güncelleme: 20.01.2022 23:03
Bir evlilik ’Hadise’si! Mehmet Dinçerler yüzüğü parmağına taktı, Hadise Açıkgöz sevinçten havalara uçtu: Evet dedim

Gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptıran ünlü şarkıcı Hadise'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evlilik teklifi aldığını duyurdu.

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Bir evlilik ’Hadise’si! Mehmet Dinçerler yüzüğü parmağına taktı, Hadise Açıkgöz sevinçten havalara uçtu: Evet dedim

Bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, sevgilisine sarılarak tek taşını gösterdiğini görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

Bir evlilik ’Hadise’si! Mehmet Dinçerler yüzüğü parmağına taktı, Hadise Açıkgöz sevinçten havalara uçtu: Evet dedim

Hadise paylaşımına, "Bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düştü.

Bir evlilik ’Hadise’si! Mehmet Dinçerler yüzüğü parmağına taktı, Hadise Açıkgöz sevinçten havalara uçtu: Evet dedim

Ünlü şarkıcı, söz konusu görüntüleri Instagram hesabının hikayeler bölümünden de paylaşmayı ihmal etmedi.

Bir evlilik ’Hadise’si! Mehmet Dinçerler yüzüğü parmağına taktı, Hadise Açıkgöz sevinçten havalara uçtu: Evet dedim

"EVET DEDİM"
Hadise, hikayeler bölümünden yaptığı paylaşıma ise, "Evet dedim" notunu düştü.

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