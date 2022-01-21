Bir Zamanlar Çukurova'nın 3.5 yıllık macerasında bakın kimler geldi geçti! İki ayrılık daha yaşanıyor yürekler talan olacak!
İki ayrılık daha yaşanıyor yürekler talan olacak! 3.5 yıllık macerasında bakın Bir Zamanlar Çukurova'dan kimler geldi geçti... Bir Zamanlar Çukurova'ya 3. ve 4. sezonda pek çok değerli isim senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı. Fekeli, Demir, Yılmaz ve Hünkar'ın vedaları izleyicileri kahrederken kadroya Hakan, Abdülkadir gibi karakterler dizide dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Altan Gördüm yeni bölümde kadroya Haşmet Ağa rolüyle dahil oldu. Selin Yeninci (Saniye) Selin Genç (Gülten) ise diziye veda etti. Hal böyle olunca akla 120. bölüme kadar yer alan isimler geldi. takvim.com.tr olarak ilk bölümünden bu yana diziye veda eden, sevilen tüm karakterleri ve o karakterleri canlandıran oyuncuları kapsamlı bir şekilde listeledik.
21.01.2022 09:04
- Son Güncelleme: 21.01.2022 09:04
Dördüncü sezonunda bomba gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova'da bu sezon Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın vedaları moralleri bozmuştu. Kadrosuna İbrahim Çelikkol, Altan Gördüm ve Erkan Bektaş gibi güçlü isimleri katan diziye iki ismin daha veda ediyor. Altan Gördüm'ün Haşmet Çolak Ağa rolüyle giriş yaptığı Bir Zamanlar Çukurova'ya 4 sezondur milyonların beğenisini toplayan Selin Genç ve Çukurova'dan ayrıldı. Hal böyle olunca akıllara ilk bölümden bu yana ayrılan isimler geldi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 4 sezonluk macerasında diziye veda eden isimler