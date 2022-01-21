Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un ayrılık nedeni o ünlü isim! Gerçek ortaya çıktı kıskançlık krizi sonları oldu meğer ayrılan Demet’miş...

Özdemir ve Koç, haberimizi yalanladıktan kısa bir süre sonra ise ayrılmıştı.

TAKVİM, o dönem yaşanan krizin ayrıntılarına ulaştı. İddiaya göre Demet Özdemir, Şükrü Özyıldız'la birlikte rol aldığı "Aşk Taktikleri" filmin çekimlerinde oldukça yakınlaştı. Bu durum Koç'u rahatsız etti.