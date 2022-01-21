Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ayrılık nedeni o ünlü isim! Gerçek ortaya çıktı kıskançlık krizi sonları oldu meğer ayrılan Demet'miş...
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ayrılık nedeni o ünlü isim! Gerçek ortaya çıktı, kıskançlık krizi sonları oldu. Demet Özdemir'le Oğuzhan Koç ayrılığında kara kedi çok ünlü bir erkek oyuncu çıktı. Bir proje için Özdemir ile yakınlaşan o isim Oğuzhan Koç'u kızdırdı. Bu durumu kıskanan Koç, ilişkisinde sorunlar çıkarınca büyük aşk bitti. Öte yandan geçtiğimiz aylarda şarkıcı Oğuzhan Koç ile yollarını ayıran Demet Özdemir, işte de aradığı mutluluğu bulamadı.
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ayrılık nedeni o ünlü isim! Gerçek ortaya çıktı kıskançlık krizi sonları oldu meğer ayrılan Demet'miş... Yaz aylarında başlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı, geçtiğimiz günlerde magazin arşivlerindeki yerini almıştı.
Yaz aylarında başlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı, geçtiğimiz günlerde magazin arşivlerindeki yerini almıştı. Sessiz sedasız ayrılan ikili sosyal medyadan birbirini silmişti. İlk krizi TAKVİM yazmış ve aşıkların kavga edip kısa bir ayrılık yaşadığını ortaya koymuştu.
Özdemir ve Koç, haberimizi yalanladıktan kısa bir süre sonra ise ayrılmıştı.
TAKVİM, o dönem yaşanan krizin ayrıntılarına ulaştı. İddiaya göre Demet Özdemir, Şükrü Özyıldız'la birlikte rol aldığı "Aşk Taktikleri" filmin çekimlerinde oldukça yakınlaştı. Bu durum Koç'u rahatsız etti.
Daha sonra Özyıldız'ın Demet Özdemir için söylediği, "Onunla çalışmak çok keyifliydi. Umarım tekrardan çalışırız" iltifatları krizin tuzu biberi oldu.