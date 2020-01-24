Bir döneme damga vurmuştu! Popstar Abidin şimdi ne yapıyor? İşte Abidin Özşahin'in son görüntüsü...

2004 senesinde müzik yarışması furyasının ciddi başlangıçlarından olmuştu Popstar. Yarışmacısından sunucusuna, jürisinden orkestrasına herkesi ünlü etti. Ama bu ün kalıcı olamadı, her zamanki gibi bir süre geçtikten sonra unutulup gittiler. Abidin Özşahin, yarışmayı birinci bitirmesine rağmen kaybolup gitti. Türk pop müzik sanatçısı. Abidin, 7 Temmuz 1977'de Adana'da doğdu. Tam adı Abidin Özşahin'dir. İlkokulu Adana Ziya Gökalp, ortaokulu yine Adana'da İstiklal Ortaokulu ve liseyi de Seyhan Çobanoğlu lisesinde bitirmiştir. Peki şimdilerde neler yapıyor? İşte başta Abidin Özşahin olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.

24.01.2020 12:50 - Son Güncelleme: 24.01.2020 12:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





