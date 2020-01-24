Gülşen Bubikoğlu şimdi ABD'de kızıyla bakın ne yapıyor!
Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri. Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Fatih Kız Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Gülşen Bubikoğlu, L.C.C. Kültür Merkezi' nde bir yıl lisan, mankenlik ve dans eğitimi aldı.
24.01.2020 12:36
- Son Güncelleme: 05.02.2020 17:19
Yeşilçam'ın alımlı güzeli Gülşen Bubikoğlu, son haliyle herkesi şaşırttı. 64 yaşındaki efsane isim Gülşen Bubikoğlu, Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi usta isimlerle birden fazla Yeşilçam filminde başrol oyunculuğunu üstlendi. Girdiği roller dışında güzelliğiyle de gönüllerde taht kuran Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görmeye hazır mısınız? İşte Yeşilçam oyuncularının yıllar içindeki değişimi...
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