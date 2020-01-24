Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun gizli projesi ortaya çıktı! Meğer evlilik değil...
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu geçtiğimiz günlerde anne ve babası ile birlikte 21'inci yaş gününü kutladı. Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülenen aile çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kaya Çilingiroğlu ile yeniden evlilik iddialarıyla gündeme gelen Hülya Avşar, kızı ve sevgilisi hakkında yöneltilen sorulara yanıt verdi. Avşar, kızı Zehra'nın sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile evleneceği yönündeki dedikodulara son noktayı sürpriz projeyi açıklayarak koydu. İşte Zehra'nın sürpriz projesi...
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu geçtiğimiz günlerde 21'inci yaş gününü annesi ve babası ile Etiler'de bir mekanda kutladı. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, kızlarının sürpriz bir projeye hazırlandığını açıkladı. Avşar, proje ile ilgili soruları, "1 ay daha bekleyin." diyerek yanıtsız bıraktı.
Avşar, hakkında çıkan haberlere sitem etti: "Evlilik haberlerini görmek beni mahvediyor. Bakın benim gözüme, bende öyle bir göz var mı?" Avşarkızı güzelliğiyle ilgili yapılan yorumlar için de"Bir de 'taş gibi kadın' yazıyorlar, insan sosyal medyaya fotoğraf koymaktan soğuyor. Ne kadar taş olursan ol, herkesin bir yaşı ve duruşu var. Yaşının kadını olmak önemli." dedi.
NELER OLMUŞTU?
Son dönemde eski eşi Kaya Çilingiroğlu'yla yeniden bir araya gelebileceklerine dair esprili açıklamalar yapan Hülya Avşar, kızının doğum günü kutlamasında mekan çıkışında muhabirlerin yönelttiği sorularını yanıtladı. Hülya Avşar, "Bu yılki projeleriniz arasında tekrar evlenmek var mı?" sorusunu gülerek yanıtsız bıraktı. Avşar'ın yanındaki arkadaşı muhabirlere "Evlilik için yazı bekleyin" diye seslendi. Çilingiroğlu'nun da "Belki projede ben de olurum, bekleyin" demesi kafaları karıştırdı.