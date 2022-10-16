Billur Kalkavan'ın cenaze töreni ne zaman ve nerede? Tuba Büyüküstün detayları açıkladı: "Tüm sevenlerine duyurulur"

"SON İKİ HAFTA NE YEMEK YİYEBİLDİ NE DE UYUYABİLDİ"

"Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" ifadelerini kullandı.