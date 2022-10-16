Billur Kalkavan'ın cenaze töreni ne zaman ve nerede? Tuba Büyüküstün detayları açıkladı: "Tüm sevenlerine duyurulur"
Billur Kalkavan'ın cenaze töreni ne zaman ve nerede? Tuba Büyüküstün Instagram hesabından açıkladı. Önceki gün akciğer kanserine yenik düşmüştü Kalkavan... Buğra Bahadırlı, sevgilisi Billur Kalkavan'ın son anlarını anlattı. Akciğer kanseriyle savaşan oyuncu Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Kalkavan'ın ölümünü meslektaşı Hamdi Alkan duyurdu. Ünlü sanatçının ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Son ana kadar umut dolu olan Billur Kalkavan'ın ölüm nedeni ise akciğer kanseriyle mücadele ederken vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın son videosundaki sözleri ve Buğra Bahadırlı'nın anlattıkları yürek sızlattı.
BİLLUR KALKAVAN'IN CENAZE TÖRENİ DETAYLARI BELLİ OLDU
Önceki gün akciğer kanserine yenik düşmüştü Billur Kalkavan... Buğra Bahadırlı, sevgilisi Billur Kalkavan'ın son anlarını anlattı, yürek sızlattı. Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın cenaze törenine ilişkin açıklama ise Tuba Büyüküstün'den geldi. İşte detaylar...
Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın paylaşımı ile akciğer kanseri tedavisi gördüğü ortaya çıkan oyuncu Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayata veda etti. 59 yaşındaki Kalkavan'ın ölümünü meslektaşı Hamdi Alkan, "Çok üzgünüm… Işıklar içinde uyu canım Billur" notuyla duyurdu.
"MANTAR ENFEKSİYONA NEDEN OLDUĞU İÇİN ÖLMÜŞ"
Billur Kalkavan'ın ölümünün ardından konuşan sevgilisi Buğra Bahadırlı, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş."