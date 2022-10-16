3 ay önce de apar topar hastaneye kaldırılmıştı... Orhan Gencebay’dan kötü haber: ’Bıçak altına yatacak’

"Apar topar hastaneye gittim. Bir cerrah için elleri ne kadar kıymetliyse bir müzisyen için de öyle. Saz çalarken sol elimi kullanıyorum. İşaret parmağımı kaybetseydim müzik yaşamım zora girerdi. Parmağıma 11 dikiş atıldı. Ucunda da ufak bir kırık var."