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Haberler Magazin 3 ay önce de apar topar hastaneye kaldırılmıştı... Orhan Gencebay'dan kötü haber: 'Bıçak altına yatacak'

3 ay önce de apar topar hastaneye kaldırılmıştı... Orhan Gencebay'dan kötü haber: 'Bıçak altına yatacak'

3 ay önce de apar topar hastaneye kaldırılmıştı... Orhan Gencebay'dan kötü haber! Yaz aylarında Bodrum'da tatilde olan Orhan Gencebay talihsiz bir kaza geçirmiş ve acilen hastaneye görütülmüştü. Geçtiğimiz aylarda sevenlerini korkutan Orhan Gencebay'dan bir üzü haber daha geldi. Usta sanatçı Orhan Gencebay basın mensuplarına yaptığı açıklamada boğazında kitle oluştuğunu ve ameliyat olacağını söyledi.

16.10.2022 10:31 - Son Güncelleme: 16.10.2022 10:36
3 ay önce de apar topar hastaneye kaldırılmıştı... Orhan Gencebay’dan kötü haber: ’Bıçak altına yatacak’

ORHAN GENCEBAY BIÇAK ALTINA YATACAK

3 ay önce de apar topar hastaneye kaldırılmıştı... Orhan Gencebay'dan kötü haber! Geçtiğimiz gün bir mekandan çıkarken görüntülenen usta isim Orhan Gencebay gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sevenlerine kötü bir haber veren Gencebay, haftaya bıçak altına yatacağını söyledi.

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3 ay önce de apar topar hastaneye kaldırılmıştı... Orhan Gencebay’dan kötü haber: ’Bıçak altına yatacak’

"BOĞAZIM'DA KİTLE OLUŞMUŞ"

Orhan Gencebay, "Boğazımda kitle oluşmuş. Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım. Ancak öyle büyütülecek bir durum değil. Operasyonun 25 dakika süreceğini öğrendim" dedi.

3 ay önce de apar topar hastaneye kaldırılmıştı... Orhan Gencebay’dan kötü haber: ’Bıçak altına yatacak’

"AMELİYAT ÇIKIŞI STÜDYOYA GİRECEĞİM"

Bir yandan albüm hazırlığında olan Gencebay "5 şarkıdan oluşan yeni bir albüm yapacağım. Hepsinin sözlerini ben yazdım. Ameliyattan çıktığım gibi stüdyoya gireceğim" açıklamasını yaptı.

3 ay önce de apar topar hastaneye kaldırılmıştı... Orhan Gencebay’dan kötü haber: ’Bıçak altına yatacak’

Orhan Gencebay, geçtiğimiz temmuz ayında Bodrum'da talihsiz bir kaza geçirdi. Şezlongu açmaya çalışırken sol elinin işaret parmağını sakatlayan ünlü sanatçı, yaşadığı kazayla ilgili şöyle konuştu:

3 ay önce de apar topar hastaneye kaldırılmıştı... Orhan Gencebay’dan kötü haber: ’Bıçak altına yatacak’

"Apar topar hastaneye gittim. Bir cerrah için elleri ne kadar kıymetliyse bir müzisyen için de öyle. Saz çalarken sol elimi kullanıyorum. İşaret parmağımı kaybetseydim müzik yaşamım zora girerdi. Parmağıma 11 dikiş atıldı. Ucunda da ufak bir kırık var."

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