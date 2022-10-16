3 ay önce de apar topar hastaneye kaldırılmıştı... Orhan Gencebay'dan kötü haber: 'Bıçak altına yatacak'
3 ay önce de apar topar hastaneye kaldırılmıştı... Orhan Gencebay'dan kötü haber! Yaz aylarında Bodrum'da tatilde olan Orhan Gencebay talihsiz bir kaza geçirmiş ve acilen hastaneye görütülmüştü. Geçtiğimiz aylarda sevenlerini korkutan Orhan Gencebay'dan bir üzü haber daha geldi. Usta sanatçı Orhan Gencebay basın mensuplarına yaptığı açıklamada boğazında kitle oluştuğunu ve ameliyat olacağını söyledi.
16.10.2022 10:31 - Son Güncelleme: 16.10.2022 10:36
ORHAN GENCEBAY BIÇAK ALTINA YATACAK
3 ay önce de apar topar hastaneye kaldırılmıştı... Orhan Gencebay'dan kötü haber! Geçtiğimiz gün bir mekandan çıkarken görüntülenen usta isim Orhan Gencebay gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sevenlerine kötü bir haber veren Gencebay, haftaya bıçak altına yatacağını söyledi.