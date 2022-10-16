Ebru Gündeş'ten evlilik yanıtı! Ha evlendi ha evlenecek derken Demet Akalın sahnede herkesin içinde sordu: "Evlilik var mı?"
Ebru Gündeş'ten evlilik yanıtı! Ha evlendi ha evlenecek derken Demet Akalın sahnede herkesin içinde sordu, Ebru Gündeş bakın ne yanıt verdi... Kendisinden 20 yaş küçük Rassan Khoshnaw'dan evlilik teklifi aldığı iddiasıyla gündeme gelen Ebru Gündeş'in sahne aldığı bir mekana eşi Okan Kurt ve arkadaşları ile birlikte eğlenmeye giden Demet Akalın, paylaşımlarıyla dikkat çekti. Sahnede şarkı söyleyen Ebru Gündeş'e, "Evlilik var mı?" sorusunu yönelten Akalın'a gelen yanıt magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Dubai'deki meşhur bir otelin en üst 3 katındaki kral dairesinin terasında 1.8 milyon dolarlık (33 milyon TL) tektaş yüzükle evlilik teklifi aldığı ve gözyaşları içinde sevgilisine 'evet' dediği ileri sürülmüştü Ebru Gündeş'in...
16.10.2022 09:12 - Son Güncelleme: 16.10.2022 09:17
"EVLİLİK VAR MI?"
Ebru Gündeş'ten evlilik yanıtı! Ha evlendi ha evlenecek derken Demet Akalın sahnede herkesin içinde sordu, Ebru Gündeş bakın ne yanıt verdi.
İddiaya göre Ebru Gündeş, 4'üncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor… 47 yaşındaki sanatçı, 28 yaşındaki Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw ile geçtiğimiz mayıs ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. İnşaat, mobilya ve pazarlama şirketlerine sahip olan Khoshnaw, çok geçmeden sanatçıya evlenme teklifinde bulundu. İddialar yalnızca bununla da sınırlı değildi.