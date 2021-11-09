Bile isteye elenen MasterChef Emre Büber’in sırrı ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’nın olay teklifi ‘Yarışmanın kazananı Emre oldu’ dedirtti

Benli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Belki biliyorsunuz, Emre'nin hastalığı var. Bu az bir rakam değil. Boyun ve geniz bölgesinden verdiği kilolara dikkat ederseniz görebilirsiniz. Emre'nin Konya çekimlerinde ailesinin yanına gittiğini ilk ben duyurdum bunun sebebi ise hastalığının tedavisi için ailesiyle görüşmesiydi. Çünkü her gün bu hastalıkla mücadele edip tedavi olacak. Arkadaşlar Emre'nin hastalığı Parkinson. Parkinson hastalığını belki biliyorsunuz; sinir hastalığıdır. El titremesi, konuşmada tutukluk, hızla kilo verme bunların belirtisidir"