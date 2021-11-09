Bile isteye elenen MasterChef Emre Büber’in sırrı ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'nın olay teklifi ‘Yarışmanın kazananı Emre oldu’ dedirtti
Bile isteye elenen MasterChef Emre Büber'in sırrı ortaya çıktı! TV8'de yayınlanan MasterChef 2021'de yarışan Emre Büber, yarışmadan çekilmek istediği için bile isteye kendini eletecek bir hata yaptı. Bu hamlesiyle herkesi şoke eden Büber'in yarışmadan ayrılma nedeni evlat hasreti ve duygusal-psikolojik olarak yıpranması olarak gösterilirdi. Ancak gerçek bambaşka çıktı. Bilinmeyen bir hastalığı ortaya çıkan fenomen yarışmacı, sevenlerini üzdü. Öte yandan Emre Büber'e Acun Ilıcalı'dan gelen teklif 'Yarışmanın kazananı Emre oldu' dedirtti. İşte detaylar...
TV8'de yayınlanan MasterChef 2021'nin sevilen ve sempatik bulunan yarışmacılarından Emre Büber, 7 Kasım Pazar akşamı kasıtlı olarak yapılmayacak bir hata yaptı ve 11. Haftada yarışmaya veda eden isim oldu.
Emre Büber'in yarışmadan ayrılmak istemesinin nedeni ise evlat hasreti ve duygusal-psikolojik olarak yıpranması olarak gösterilirdi.
GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI!
Çoğu izleyici tarafından şampiyon olarak görülen ve erken vedasıyla herkesi üzen Emre Büber'in elenmesiyle ilgili ilginç iddialar ortaya atılırken Ata Benli'nin açıklaması bomba etkisi yarattı. Fenomen Ata Benli'den bu elenmeyle ilgili herkesi kahreden bir iddia geldi.
Benli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Belki biliyorsunuz, Emre'nin hastalığı var. Bu az bir rakam değil. Boyun ve geniz bölgesinden verdiği kilolara dikkat ederseniz görebilirsiniz. Emre'nin Konya çekimlerinde ailesinin yanına gittiğini ilk ben duyurdum bunun sebebi ise hastalığının tedavisi için ailesiyle görüşmesiydi. Çünkü her gün bu hastalıkla mücadele edip tedavi olacak. Arkadaşlar Emre'nin hastalığı Parkinson. Parkinson hastalığını belki biliyorsunuz; sinir hastalığıdır. El titremesi, konuşmada tutukluk, hızla kilo verme bunların belirtisidir"