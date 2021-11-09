Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser’i aşka geldi! Şevket Çoruh ‘Seviyorum’ dedi paylaştı eşi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i aşka geldi! Arka Sokaklar dizisinde Mesut Komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, 2018 yılında nikah masasına oturduğu eşi Özge Turna'nın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Eşinin fotoğrafını Instagram hesabında yayınlayan Çoruh, "Seviyorum! Doğum Günün Kutlu olsun Turna'nın Anası" ifadelerini kullandı. Çoruh'un eşi Özge Turna ise güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte Şevket Çoruh'un güzeller güzeli eşi Özge Turna...
09.11.2021 21:56
- Son Güncelleme: 09.11.2021 21:56
Uzun yıllardır yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Mesut Komiser' karakterini canlandıran Şevket Çoruh, eşi Özge Turna'nın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Şevket Çoruh'un 2018 yılında nikah masasına oturduğu eşi Özge Turna ise güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.