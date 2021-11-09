Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer sosyal medyada bambaşka! Pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu ‘Sen neymişsin...’
Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer sosyal medya bambaşka! Kadrosunda Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı'nda Neriman karakterini canlandıran Gizem Katmer, oyunculuk performansıyla adından sık sık söz ettirdi. Katmer şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Instagram hesabında birbirinden iddialı pozlarını yayınlayan Katmer'in paylaşımlarını görenler de şaştı kaldı. Özellikle yaz aylarında yaptığı bikini ve mayolu paylaşımlarıyla dikkat çeken Katmer için "Sen neymişsin be Gizem", "Dizide başka gerçekte bambaşka" yorumları yapıldı. İşte genç yetenek Gizem Katmer'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları...
09.11.2021 18:45
- Son Güncelleme: 09.11.2021 19:35
Gizem Katmer, başrollerini Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Neriman karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.