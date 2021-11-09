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Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer sosyal medyada bambaşka! Pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu ‘Sen neymişsin...’

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer sosyal medya bambaşka! Kadrosunda Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı'nda Neriman karakterini canlandıran Gizem Katmer, oyunculuk performansıyla adından sık sık söz ettirdi. Katmer şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Instagram hesabında birbirinden iddialı pozlarını yayınlayan Katmer'in paylaşımlarını görenler de şaştı kaldı. Özellikle yaz aylarında yaptığı bikini ve mayolu paylaşımlarıyla dikkat çeken Katmer için "Sen neymişsin be Gizem", "Dizide başka gerçekte bambaşka" yorumları yapıldı. İşte genç yetenek Gizem Katmer'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları...

09.11.2021 18:45 - Son Güncelleme: 09.11.2021 19:35
Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer sosyal medyada bambaşka! Pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu ‘Sen neymişsin...’

Gizem Katmer, başrollerini Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Neriman karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer sosyal medyada bambaşka! Pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu ‘Sen neymişsin...’

Başarılı performansıyla dikkat çeken genç oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla ise çok konuşuldu.

Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer sosyal medyada bambaşka! Pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu ‘Sen neymişsin...’

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve Instagram hesabında birbirinden iddialı pozlarını yayınlayan Katmer'in paylaşımları, görenleri ise şaşkına çevirdi.

Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer sosyal medyada bambaşka! Pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu ‘Sen neymişsin...’

Özellikle yaz aylarında yaptığı bikini ve mayolu paylaşımlarıyla dikkat çeken Katmer için "Sen neymişsin be Gizem", "Dizide başka gerçekte bambaşka" yorumları yapıldı.

Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer sosyal medyada bambaşka! Pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu ‘Sen neymişsin...’

İşte Gizem Katmer'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımları...

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