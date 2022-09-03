Best Model'daki ahlaksızlıkları ifşa etmişti 'acımın üzerine acı yaşattılar' Mesaj ve masaj skandalı yüzünden davalık olan Elmas Yılmaz...
34'üncü Best Model Türkiye yarışmasında 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz, birincinin önceden belli olduğunu ve yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunulduğu ifade etmişti. Sonrasında başka yarışmacılar da açıklamalarıyla destek olmuşlardı. Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen 'acımın üzerine acı yaşattılar' sözleriyle gündemde.
03.09.2022 15:21 - Son Güncelleme: 03.09.2022 15:21
34'üncü Best Model Türkiye yarışmasında Oğulşat Gagşalova ve Bartu Dilmen'in birinci olmuştu. Yarışmada 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz ise yarışmanın ardından şoke edici iddialarda bulunmuştu.
'ACIMIN ÜZERİNE ACI YAŞATTILAR'
Çocuklara özel tutmuş. Erkan Özerman'a masaj yapmak isteyen var mı diye mesaj atmışlar. Kayıtları var. Erkek modellere mesajlar atılmış. Mesajda 'Otelde Erkan beyle ya da bende kalırsın' yazmışlar. Bu çocuk kabul etmemiş çocuğa 'Ben sana yarışmada gösteririm' yazmışlar" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.
'ACIMIN ÜZERİNE ACI YAŞATTILAR'