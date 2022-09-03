Best Model’daki ahlaksızlıkları ifşa etmişti ’acımın üzerine acı yaşattılar’ Mesaj ve masaj skandalı yüzünden davalık olan Elmas Yılmaz...

Çocuklara özel tutmuş. Erkan Özerman'a masaj yapmak isteyen var mı diye mesaj atmışlar. Kayıtları var. Erkek modellere mesajlar atılmış. Mesajda 'Otelde Erkan beyle ya da bende kalırsın' yazmışlar. Bu çocuk kabul etmemiş çocuğa 'Ben sana yarışmada gösteririm' yazmışlar" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

'ACIMIN ÜZERİNE ACI YAŞATTILAR'

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