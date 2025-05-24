Berk Oktay’dan kızı Mira Milena’ya duygusal sözler: Ben nefes aldıkça nefesim nefesin olacak!

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de dünyaevine girdi. Ünlü çift, 21 Mayıs 2024 günü Mira Milena adını verdikleri kızlarına kavuştu.
Mira Milena geçen günlerde bir yaşına bastı. Kızının doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Atiksoy, yaptığı paylaşımda kural bozarak Mira Milena'nın yüzünü ilk kez gösterdi.
Yıldız Çağrı Atiksoy'un ardından bir paylaşım da Oktay'dan geldi. Oktay, kızı için duygusal ifadelere yer verdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Kanım olduğun için, nefesim olduğun için, o güzel ruhunla gelip beni seçip, sana babalık yapma şansını bana verdiğin için teşekkür ederim...
O güzel gözlerin ömrün boyunca hep gülsün. Sana sözümdür... Ben nefes aldıkça, nefesim nefesin olacak... Kusura bakma canım kızım heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok... Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır, her şey olmaya hazır.
"EVDEN ÇIKASIM GELMİYOR"
Berk Oktay daha önce yaptığı açıklamalarda "Evden çıkarken montumu işaret edip adeta 'Baba gitme' ya da 'Beni de götür' demek istiyor. Böyle yapınca gerçekten evden çıkasım gelmiyor" demişti.
"SADECE BEŞİKTAŞLI OLMASINI İSTİYORUM"
Berk Oktay, "Evladım doğmadan önce hiçbir şeyine karışmayacağım diye kendime söz vermiştim. Sadece Beşiktaşlı olmasını istiyorum. Kızım hangi mesleği seçmek isterse saygılıyım. Kararlarına saygı duyacağım. Onunla iyi bir arkadaş ve dost olmak istiyorum." ifadelerine yer vermişti.