Berk Oktay’dan kızı Mira Milena’ya duygusal sözler: Ben nefes aldıkça nefesim nefesin olacak!

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de dünyaevine girdi. Ünlü çift, 21 Mayıs 2024 günü Mira Milena adını verdikleri kızlarına kavuştu.

Mira Milena geçen günlerde bir yaşına bastı. Kızının doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Atiksoy, yaptığı paylaşımda kural bozarak Mira Milena'nın yüzünü ilk kez gösterdi.

Yıldız Çağrı Atiksoy'un ardından bir paylaşım da Oktay'dan geldi. Oktay, kızı için duygusal ifadelere yer verdiği mesajında şu ifadeleri kullandı: "Kanım olduğun için, nefesim olduğun için, o güzel ruhunla gelip beni seçip, sana babalık yapma şansını bana verdiğin için teşekkür ederim...

O güzel gözlerin ömrün boyunca hep gülsün. Sana sözümdür... Ben nefes aldıkça, nefesim nefesin olacak... Kusura bakma canım kızım heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok... Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır, her şey olmaya hazır.