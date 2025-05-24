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Berk Oktay’dan kızı Mira Milena’ya duygusal sözler: Ben nefes aldıkça nefesim nefesin olacak!

Yıldız Çağrı Atiksoy ile mutlu bir evlilik sürdüren Berk Oktay, geçen yıl kızı Mira Milena'yı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tatmıştı. Geçen günlerde kızının birinci yaş gününü kutlayan ünlü oyuncudan, duygusal bir paylaşım geldi. İşte Berk Oktay'dan kızı Mira Milena'ya yazdığı duygu yüklü satırlar...

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 10:56 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 10:56
Berk Oktay’dan kızı Mira Milena’ya duygusal sözler: Ben nefes aldıkça nefesim nefesin olacak!

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de dünyaevine girdi. Ünlü çift, 21 Mayıs 2024 günü Mira Milena adını verdikleri kızlarına kavuştu.

Berk Oktay’dan kızı Mira Milena’ya duygusal sözler: Ben nefes aldıkça nefesim nefesin olacak!

Mira Milena geçen günlerde bir yaşına bastı. Kızının doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Atiksoy, yaptığı paylaşımda kural bozarak Mira Milena'nın yüzünü ilk kez gösterdi.

Berk Oktay’dan kızı Mira Milena’ya duygusal sözler: Ben nefes aldıkça nefesim nefesin olacak!

Yıldız Çağrı Atiksoy'un ardından bir paylaşım da Oktay'dan geldi. Oktay, kızı için duygusal ifadelere yer verdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kanım olduğun için, nefesim olduğun için, o güzel ruhunla gelip beni seçip, sana babalık yapma şansını bana verdiğin için teşekkür ederim...

Berk Oktay’dan kızı Mira Milena’ya duygusal sözler: Ben nefes aldıkça nefesim nefesin olacak!

O güzel gözlerin ömrün boyunca hep gülsün. Sana sözümdür... Ben nefes aldıkça, nefesim nefesin olacak... Kusura bakma canım kızım heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok... Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır, her şey olmaya hazır.

Berk Oktay’dan kızı Mira Milena’ya duygusal sözler: Ben nefes aldıkça nefesim nefesin olacak!

Sana bakmak suya bakmaktır, gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır... Doğum günün kutlu olsun"

Berk Oktay’dan kızı Mira Milena’ya duygusal sözler: Ben nefes aldıkça nefesim nefesin olacak!

"EVDEN ÇIKASIM GELMİYOR"

Berk Oktay daha önce yaptığı açıklamalarda "Evden çıkarken montumu işaret edip adeta 'Baba gitme' ya da 'Beni de götür' demek istiyor. Böyle yapınca gerçekten evden çıkasım gelmiyor" demişti.

Berk Oktay’dan kızı Mira Milena’ya duygusal sözler: Ben nefes aldıkça nefesim nefesin olacak!

"SADECE BEŞİKTAŞLI OLMASINI İSTİYORUM"

Berk Oktay, "Evladım doğmadan önce hiçbir şeyine karışmayacağım diye kendime söz vermiştim. Sadece Beşiktaşlı olmasını istiyorum. Kızım hangi mesleği seçmek isterse saygılıyım. Kararlarına saygı duyacağım. Onunla iyi bir arkadaş ve dost olmak istiyorum." ifadelerine yer vermişti.