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Sinem Ünsal Cannes'da aşka geldi! Berk Cankat’a seslendi: Sevgilim seni çok özledim!

Ünlü oyuncu Sinem Ünsal, sosyal medya hesabında kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Berk Cankat'a özlemini dile getirdi. Cankat ile bir pozunu yayınlayan Ünsal, "Sevgilim seni çok özledim" ifadelerini kullandı. İşte Sinem Ünsal'ın aşk dolu o paylaşımı...

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 10:29 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 10:29
Sinem Ünsal Cannes’da aşka geldi! Berk Cankat’a seslendi: Sevgilim seni çok özledim!

Ozan Akbaba ile başrolünü üstlendiği Uzak Şehir dizisinde Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal, Cannes Film Festivali'ne gitti.

Sinem Ünsal Cannes’da aşka geldi! Berk Cankat’a seslendi: Sevgilim seni çok özledim!

Cannes'dan peş peşe fotoğraflar paylaşan ünlü isim, son yayınladığı kare de kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Berk Cankat'a yer verdi.

Sinem Ünsal Cannes’da aşka geldi! Berk Cankat’a seslendi: Sevgilim seni çok özledim!

Cankat ile bir pozunu yayınlayan Ünsal, "Sevgilim seni çok özledim" ifadelerini kullandı.

Sinem Ünsal Cannes’da aşka geldi! Berk Cankat’a seslendi: Sevgilim seni çok özledim!

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

Sinem Ünsal Cannes’da aşka geldi! Berk Cankat’a seslendi: Sevgilim seni çok özledim!

İşte Sinem Ünsal'ın o paylaşımı...

Sinem Ünsal Cannes’da aşka geldi! Berk Cankat’a seslendi: Sevgilim seni çok özledim!

NE OLMUŞTU?

Sinem Ünsal ile meslektaşı Berk Cankat 2023'te el ele görüntülendikten sonra aşklarını itiraf etmişti.

Sinem Ünsal Cannes’da aşka geldi! Berk Cankat’a seslendi: Sevgilim seni çok özledim!

Ünsal, geçtiğimiz günlerde 41 yaşına giren sevgilisi Berk Cankat'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutlamıştı.

Sinem Ünsal Cannes’da aşka geldi! Berk Cankat’a seslendi: Sevgilim seni çok özledim!

Sevgilisiyle birlikte yer aldıkları fotoğrafları video olarak yayımlayan oyuncu 'Sevgilim, iyi ki doğdun!' notunu düşmüştü.