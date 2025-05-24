Sinem Ünsal Cannes’da aşka geldi! Berk Cankat’a seslendi: Sevgilim seni çok özledim!

Ozan Akbaba ile başrolünü üstlendiği Uzak Şehir dizisinde Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal, Cannes Film Festivali'ne gitti.

Cannes'dan peş peşe fotoğraflar paylaşan ünlü isim, son yayınladığı kare de kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Berk Cankat'a yer verdi.

Cankat ile bir pozunu yayınlayan Ünsal, "Sevgilim seni çok özledim" ifadelerini kullandı.