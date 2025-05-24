Sinem Ünsal Cannes’da aşka geldi! Berk Cankat’a seslendi: Sevgilim seni çok özledim!

Ozan Akbaba ile başrolünü üstlendiği Uzak Şehir dizisinde Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal, Cannes Film Festivali'ne gitti.
Cannes'dan peş peşe fotoğraflar paylaşan ünlü isim, son yayınladığı kare de kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Berk Cankat'a yer verdi.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.
İşte Sinem Ünsal'ın o paylaşımı...
NE OLMUŞTU?
Sinem Ünsal ile meslektaşı Berk Cankat 2023'te el ele görüntülendikten sonra aşklarını itiraf etmişti.
Ünsal, geçtiğimiz günlerde 41 yaşına giren sevgilisi Berk Cankat'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutlamıştı.
Sevgilisiyle birlikte yer aldıkları fotoğrafları video olarak yayımlayan oyuncu 'Sevgilim, iyi ki doğdun!' notunu düşmüştü.