Berk Oktay ve eski eşi Merve Şarapçıoğlu arasında yeni kriz! 250 bin TL'lik saat sır oldu
250 bin TL'lik saat sır oldu... Olaylı şekilde ayrılan Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu arasında yeni kriz çıktı. İki yıllık boşanma davaları Şubat 2020'de biten ikili, birbirleri hakkında demediklerini bırakmadı. Boşanırken kendisinden habersiz evdeki su sebilini bile aldığını iddia eden avukat Şarapçıoğlu, ünlü oyuncu için 'para avcısı' imasında bulunmuştu. Merve Şarapçıoğlu, eski eşi Berk Oktay'a düğün hediyesi olarak takılan saati geri istedi. İddiaya göre ünlü oyuncu, şimdiki değeri yaklaşık 250 bin TL olan Rolex'i çöpe attığını söyleyerek akılları karıştırdı.
24.02.2021 11:47
- Son Güncelleme: 24.02.2021 12:15
Berk Oktay ve eski eşi Merve Şarapçıoğlu arasında sular durulmuyor. 250 bin TL'lik saat sır oldu ortalık karıştı. İki yıllık boşanma davaları biten ikili, birbirleri hakkında demediklerini bırakmadı.
'PARA AVCISI' İMASI!
Ünlü oyuncunun boşanırken kendisinden habersiz evdeki su sebilini bile aldığını iddia eden avukat Şarapçıoğlu, Berk Oktay için 'para avcısı' imasında bulunmuştu.
Berk Oktay'ın, boşanırken mahkemeye verilen dilekçede, birlikte çıkılan tatilleri bile fatura ettiği öne sürüldü. Oktay, bu iddialar karşısında "Gülüp geçiyorum" demekle yetinmişti.
ŞİMDİ DE SAAT KRİZİ
Merve Şarapçıoğlu'dan gelen yeni hamleyi TAKVİM ortaya çıkardı. Avukatları aracılığıyla düğünde ailesinin Berk Oktay'a taktığı saati geri isteyen Şarapçıoğlu'nun, hiç beklemediği bir cevap aldığı iddia edildi.
Genç kadın, "Haksız zenginleşmeye konu olan bir hediyedir ve zaten hukuken de iade edilmesi gerekir" diyerek, söz konusu saatin iadesini istedi.