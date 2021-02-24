Berk Oktay ve eski eşi Merve Şarapçıoğlu arasında yeni kriz! 250 bin TL'lik saat sır oldu

250 bin TL'lik saat sır oldu... Olaylı şekilde ayrılan Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu arasında yeni kriz çıktı. İki yıllık boşanma davaları Şubat 2020'de biten ikili, birbirleri hakkında demediklerini bırakmadı. Boşanırken kendisinden habersiz evdeki su sebilini bile aldığını iddia eden avukat Şarapçıoğlu, ünlü oyuncu için 'para avcısı' imasında bulunmuştu. Merve Şarapçıoğlu, eski eşi Berk Oktay'a düğün hediyesi olarak takılan saati geri istedi. İddiaya göre ünlü oyuncu, şimdiki değeri yaklaşık 250 bin TL olan Rolex'i çöpe attığını söyleyerek akılları karıştırdı.

24.02.2021 11:47 - Son Güncelleme: 24.02.2021 12:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





