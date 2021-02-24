İbrahim Tatlıses ile yıllar önceki fotoğrafını paylaşan Serpil Çakmaklı'dan takipçisine bomba yanıt! Yeşilçam yıldızı fena patladı
İbrahim Tatlıses ile yıllar önceye ait bir fotoğrafı paylaşan Serpil Çakmaklı'dan takipçisine bomba yanıt! Yeşilçam yıldızı fena patladı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Yeşliçam filmlerinin unutulmaz kadın oyuncularından Serpil Çakmaklı arşivden çıkan İbrahim Tatlıses'li fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Serpil Çakmaklı, Instagram paylaşımına gelen bazı yorumlara sinirlendi. Serpil Çakmaklı unutulduğuna dair yorumlara ise bakın ne yanıt verdi.
YEŞİLÇAM YILDIZI FENA PATLADI
İbrahim Tatlıses ile yıllar önceki fotoğrafını paylaşan Serpil Çakmaklı'dan takipçisine bomba yanıt geldi. Bir döneme damga vuran oyuncuların şimdilerde ne yaptığı zaman zaman merak konusu oluyor. Bu isimlerden biri de Serpil Çakmaklı... Yeşilçam filmlerindeki iddialı sahnelerle hafızalara kazınan Serpil Çakmaklı, son haliyle kısa bir süre önce gündeme gelmişti. Koronavirüs günlerini evde geçiren usta isim, zaman zaman en doğal hallerile sevenlerinin karşısına çıkıyor.