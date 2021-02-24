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İbrahim Tatlıses ile yıllar önceki fotoğrafını paylaşan Serpil Çakmaklı'dan takipçisine bomba yanıt! Yeşilçam yıldızı fena patladı

İbrahim Tatlıses ile yıllar önceye ait bir fotoğrafı paylaşan Serpil Çakmaklı'dan takipçisine bomba yanıt! Yeşilçam yıldızı fena patladı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Yeşliçam filmlerinin unutulmaz kadın oyuncularından Serpil Çakmaklı arşivden çıkan İbrahim Tatlıses'li fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Serpil Çakmaklı, Instagram paylaşımına gelen bazı yorumlara sinirlendi. Serpil Çakmaklı unutulduğuna dair yorumlara ise bakın ne yanıt verdi.

24.02.2021 13:37 - Son Güncelleme: 24.02.2021 14:08
İbrahim Tatlıses ile yıllar önceki fotoğrafını paylaşan Serpil Çakmaklı'dan takipçisine bomba yanıt! Yeşilçam yıldızı fena patladı

YEŞİLÇAM YILDIZI FENA PATLADI

İbrahim Tatlıses ile yıllar önceki fotoğrafını paylaşan Serpil Çakmaklı'dan takipçisine bomba yanıt geldi. Bir döneme damga vuran oyuncuların şimdilerde ne yaptığı zaman zaman merak konusu oluyor. Bu isimlerden biri de Serpil Çakmaklı... Yeşilçam filmlerindeki iddialı sahnelerle hafızalara kazınan Serpil Çakmaklı, son haliyle kısa bir süre önce gündeme gelmişti. Koronavirüs günlerini evde geçiren usta isim, zaman zaman en doğal hallerile sevenlerinin karşısına çıkıyor.

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İbrahim Tatlıses ile yıllar önceki fotoğrafını paylaşan Serpil Çakmaklı'dan takipçisine bomba yanıt! Yeşilçam yıldızı fena patladı

Serpil Çakmaklı son olarak da arşivden bir fotoğraf çıkardı. İbrahim Tatlıses ile gazino kulisinden bir anını paylaşan Çakmaklı takipçisine ise "Benim bir problemim yok kimseyle İbrahim'le yok" yanıtını verdi.

İbrahim Tatlıses ile yıllar önceki fotoğrafını paylaşan Serpil Çakmaklı'dan takipçisine bomba yanıt! Yeşilçam yıldızı fena patladı

Serpil Çakmaklı "Resmi koydun haftaya seni şov çağırır" yorumuna ise kızdı. Yeşilçam'ın güzel oyuncusu bu yoruma şu yanıtı verdi;

İbrahim Tatlıses ile yıllar önceki fotoğrafını paylaşan Serpil Çakmaklı'dan takipçisine bomba yanıt! Yeşilçam yıldızı fena patladı

"Siz hiç merak etmeyin ben istedikten sonra çıkarım hatta kanal kanal dolaşırım. Ben çıkmıyorum şu an bekleyen programlar benim de kıramadığım söz verdiğim dostlarım. İlk kez İbrahim Tatlıses'le fotoğraf paylaşmıyorum umarım tatmin olmuşsunuzdur."

İbrahim Tatlıses ile yıllar önceki fotoğrafını paylaşan Serpil Çakmaklı'dan takipçisine bomba yanıt! Yeşilçam yıldızı fena patladı

SERPİL ÇAKMAKLI

İşte İbrahim Tatlıses ve Serpil Çakmaklı'nın yıllar içindeki değişimleri başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...