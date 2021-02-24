İbrahim Tatlıses ile yıllar önceki fotoğrafını paylaşan Serpil Çakmaklı'dan takipçisine bomba yanıt! Yeşilçam yıldızı fena patladı

YEŞİLÇAM YILDIZI FENA PATLADI

İbrahim Tatlıses ile yıllar önceki fotoğrafını paylaşan Serpil Çakmaklı'dan takipçisine bomba yanıt geldi. Bir döneme damga vuran oyuncuların şimdilerde ne yaptığı zaman zaman merak konusu oluyor. Bu isimlerden biri de Serpil Çakmaklı... Yeşilçam filmlerindeki iddialı sahnelerle hafızalara kazınan Serpil Çakmaklı, son haliyle kısa bir süre önce gündeme gelmişti. Koronavirüs günlerini evde geçiren usta isim, zaman zaman en doğal hallerile sevenlerinin karşısına çıkıyor.