Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'un kardeşleri ve amcası da oyuncu çıktı! Hepsi birbirinin aynısı...
Gözü karalığıyla hafızalara kazınmıştı... Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk, Atv'nin efsane dizileri arasında yer alan Sen Anlat Karadeniz oyuncusuyla akraba çıktı! Rol aldığı her projede sergilediği oyunculuğu ile dikkat çeken 40 yaşındaki oyuncu Caner Cindoruk şimdilerde Sadakatsiz dizisiyle adından söz ettiriyor. Cansu Dere'yle baş rolünü üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Volkan karakterine hayat veren Caner Cindoruk'un amcası ve iki kardeşi de oyuncu çıktı. Bakın o isimler kimler. İşte başta Caner Cindoruk olmak üzere ünlülerin aileleri...
24.02.2021 09:12
- Son Güncelleme: 24.02.2021 09:23
Sadakatsiz'in Volkan'ı Sen Anlat Karadeniz'in gözü kara Fikret'i ile akraba çıktı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde özellikle oğlu Vedat'ı öldürmesinden sonraki oyunculuğu ile seyirciyi kendisine hayran bırakan oyuncu, Sadakatsiz dizisindeki Volkan karakterine hayat veren Caner Cindoruk'un amcası. Cindoruk'un kardeşleri de geleneği bozmayıp oyunculuğu tercih edenlerden. İşte Caner Cindoruk ve ünlülerin aileleri...