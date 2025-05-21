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Berk Oktay kızının doğum günü pastasını kendi elleriyle yaptı! Yıldız Çağrı Atiksoy o anları paylaştı

2022 yılında dünyaevine giren oyuncu çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un minik kızları Mira Milena, bugün 1 yaşına bastı. Yıldız Çağrı Atiksoy, doğum günü öncesi hazırlıkları takipçileriyle paylaştı. Art arda paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, eşi Berk Oktay'ın doğum günü pastasını kendi elleriyle yapmak istediğini dile getirdi ve o anları yayınladı.

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Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 11:50 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 11:50
Berk Oktay kızının doğum günü pastasını kendi elleriyle yaptı! Yıldız Çağrı Atiksoy o anları paylaştı

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u olarak hafızalara kazınan Yıldız Çağrı Atiksoy, kendisi gibi oyuncu Berk Oktay ile 2022 yılında hayatını birleştirdi.

Berk Oktay kızının doğum günü pastasını kendi elleriyle yaptı! Yıldız Çağrı Atiksoy o anları paylaştı

Ünlü çift, geçen yıl 21 Mayıs'ta kızları Mira Milena'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Berk Oktay kızının doğum günü pastasını kendi elleriyle yaptı! Yıldız Çağrı Atiksoy o anları paylaştı

Oyuncu çiftin minik kızları Mira Milena, bugün 1 yaşına bastı. Yıldız Çağrı Atiksoy, doğum günü öncesi hazırlıkları takipçileriyle paylaştı.

Berk Oktay kızının doğum günü pastasını kendi elleriyle yaptı! Yıldız Çağrı Atiksoy o anları paylaştı

Atiksoy, pastanın yapım aşamasından organize edilen partinin konseptine kadar her detayı sosyal medya hesabında yayınladı.

Berk Oktay kızının doğum günü pastasını kendi elleriyle yaptı! Yıldız Çağrı Atiksoy o anları paylaştı

Öte yandan ünlü oyuncu, eşi Berk Oktay'ın doğum günü pastasını kendi elleriyle yapmak istediğini dile getirdi.

Berk Oktay kızının doğum günü pastasını kendi elleriyle yaptı! Yıldız Çağrı Atiksoy o anları paylaştı

Atiksoy, "Bizim için çok çok büyük bir gün. Miloşkomuzun doğum günü. Evde hararetli bir çalışma var. Kızımızın 1 yaş pastasını babası kendi elleriyle yapmak istedi" ifadelerini kullandı.