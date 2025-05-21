Berk Oktay kızının doğum günü pastasını kendi elleriyle yaptı! Yıldız Çağrı Atiksoy o anları paylaştı

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u olarak hafızalara kazınan Yıldız Çağrı Atiksoy, kendisi gibi oyuncu Berk Oktay ile 2022 yılında hayatını birleştirdi.
Ünlü çift, geçen yıl 21 Mayıs'ta kızları Mira Milena'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Oyuncu çiftin minik kızları Mira Milena, bugün 1 yaşına bastı. Yıldız Çağrı Atiksoy, doğum günü öncesi hazırlıkları takipçileriyle paylaştı.
Atiksoy, pastanın yapım aşamasından organize edilen partinin konseptine kadar her detayı sosyal medya hesabında yayınladı.
Öte yandan ünlü oyuncu, eşi Berk Oktay'ın doğum günü pastasını kendi elleriyle yapmak istediğini dile getirdi.