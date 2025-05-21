Saçlarını kazıttığı iddia edilmişti! Sezen Aksu’nun son hali ortaya çıktı!

1970'lerin ortalarında başladığı müzik serüvenine hız kesemden devam eden Sezen Aksu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, geçen günlerde ise kendisiyle ilgili ortaya atılan bir iddiayla gündeme geldi.

3 Mayıs'ta çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'le yakın arkadaş oldukları bilinen Sezen Aksu, dostunun vefatını ardından saçlarını kazıttığı iddia edildi.

Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ, Sezen Aksu'nun her gün telefonlaşıp mesajlaştığı yakın arkadaşı Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından çok ağladığını ve bir makine alıp saçlarını kısacık kestiğini söyledi.

Üstündağ, "Ölüm haberini aldığında çok ağlamış, çok üzülmüş. Bir makine alıp saçlarını kesmiş" ifadelerini kullandı.