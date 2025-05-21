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Saçlarını kazıttığı iddia edilmişti! Sezen Aksu’nun son hali ortaya çıktı!

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, geçen günlerde saçlarını kazıttığı yönündeki iddialarla gündem olmuştu. Aksu için "Sırrı Süreyya Önder'in ölüm haberini aldığında çok üzülmüş. Bir makine alıp saçlarını kesmiş" denilmişti. Söz konusu iddia Aksu'nun hayranlarında merak uyandırırken ünlü şarkıcının son hali ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 12:10 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 12:10
Saçlarını kazıttığı iddia edilmişti! Sezen Aksu’nun son hali ortaya çıktı!

1970'lerin ortalarında başladığı müzik serüvenine hız kesemden devam eden Sezen Aksu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, geçen günlerde ise kendisiyle ilgili ortaya atılan bir iddiayla gündeme geldi.

Saçlarını kazıttığı iddia edilmişti! Sezen Aksu’nun son hali ortaya çıktı!

3 Mayıs'ta çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'le yakın arkadaş oldukları bilinen Sezen Aksu, dostunun vefatını ardından saçlarını kazıttığı iddia edildi.

Saçlarını kazıttığı iddia edilmişti! Sezen Aksu’nun son hali ortaya çıktı!

Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ, Sezen Aksu'nun her gün telefonlaşıp mesajlaştığı yakın arkadaşı Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından çok ağladığını ve bir makine alıp saçlarını kısacık kestiğini söyledi.

Saçlarını kazıttığı iddia edilmişti! Sezen Aksu’nun son hali ortaya çıktı!

Üstündağ, "Ölüm haberini aldığında çok ağlamış, çok üzülmüş. Bir makine alıp saçlarını kesmiş" ifadelerini kullandı.

Saçlarını kazıttığı iddia edilmişti! Sezen Aksu’nun son hali ortaya çıktı!

Söz konusu iddia Aksu'nun hayranlarında merak uyandırırken ünlü şarkıcının son hali ortaya çıktı.

Saçlarını kazıttığı iddia edilmişti! Sezen Aksu’nun son hali ortaya çıktı!

Öte yandan ortaya çıkan karede Sezen Aksu'nun saçlarını sarıya boyattığı da görüldü.