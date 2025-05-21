Şampiyonluk kutlamasına kızlarıyla katılamayan Mauro Icardi madde madde her şeyi ifşa etti! China Suarez de sert çıktı

İki kızının annesi Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde boşanan Mauro Icardi ile eski eşi arasında sular bir türlü durulmadı.
Kayserispor galibiyeti sonrası ilan edilen şampiyonlukta kutlamaların en önemli aktörlerinden olan Icardi'nin yanında kızlarının olmaması dikkat çekti. Yıldız futbolcu, bunun nedenini ise sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda madde madde açıkladı.
"ARTIK MASKELER DÜŞECEK"
İşte Icardi'nin yaptığı açıklama:
"Ve soran çok olduğu için neden kızlarım kutlamalarda yoktu? İşte cevabı geliyor ve artık maskeler düşecek, çok az kaldı.
1. Annesi onların ülke dışına çıkmasına izin vermiyor.
2. Annesi kızlarımla konuşmamı engelliyor.
3. Annesi onları görmemi engelliyor.
4. Annesi, istediği kararlar çıkmayınca hâkimleri reddediyor.
5. Kızlarımı görebilmek için 6 aydır Arjantin'deyim ve onları sadece 1 gün görebildim.
6. Profesyonellerin yaptığı psikolojik değerlendirmeler, küçüklerin annelerinin söylediklerini tekrar ettiğini gösteriyor. (Açıkçası beyinlerini yıkıyor)
7. Hâkimin verdiği birçok karara uymuyor.
8. Kızları sürekli sosyal medyada paylaşıyor ama, bana onlar hakkında paylaşım yapmamam için dava açtı. (Kızımı doğum gününde sadece bir fotoğrafıyla kutladım)
9. Sürekli sahte suçlamalarda bulunuyor... Kaç oldu bu?
10. Yeniden bağ kurmamızı mı istiyorsunuz? Boş konuşanlara gelsin: Aramızda yeniden bağ kurmak diye bir şey yok, çünkü o bağ her zaman vardı; bu sadece annenin uydurması ve kaprisi.
11. Devam edelim mi, yoksa bu kadarı yeter mi? Zaten her şey dosyada mevcut... Çok az kaldı ve beklenen haberi alacağız, o zaman yalanlara, uydurmalara ve asıl meseleyi saptırmak için söylenen saçmalıklara tek tek cevap vereceğim"
Icardi, kendisi için "Bence içinde hala Wanda'ya karşı bir özlem var" ifadelerini kullanan Wanda Nara'nın avukatına yanıt vermeyi de ihmal etmedi.
Ünlü isim paylaşımını şöyle sonlandırdı:
"Ve son olarak,
12. Önemli olan şu ki, yaşlıları dolandıran, suçlu bir "avukattan" ne bekleyebilirsiniz? Aynı kişi, dostları olan bir bölgede bana dava açarak bir şey elde etmeye çalışıyor. Aynı kişi avukatlarımı tehdit ediyor. Avukatlık ruhsatı 3. kez askıya alınmış biri. Kızlarımı "savunan" bu bireyden ne beklenir? Hem o hem de onu temsilci olarak seçen kişi gerçekten çok şeyden yoksun. Daha fazlasını da söyleyebilirim ama bazı şeyleri uygun ana saklıyorum"
CHINA SUAREZ DE SUSKUNLUĞUNU BOZDU
Icardi'nin yeni aşkı China Suarez de suskunluğunu bozdu. Suarez, sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:
"Tüm bu 'azizelerin' bir programda oturup yargılamasını, parmak sallamasını izlemeyi çok seviyorum. Eğer ben konuşsaydım, hepinizi mahvederdim. Fark şu ki, ben konuşmam ve başkalarının hayatına karışmam. Ama bilin ki sandığınızdan çok daha fazlasını biliyorum"
NELER OLDU?
Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld, Arjantin merkezli Ciudad Magazine kanalına yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Rosenfeld; "Mauro'nun tutumu beni biraz endişelendiriyor. Daha önce Wanda'ya 'Ayrılırsak şöyle şöyle olacak' diyordu. Şimdi hepsini harfiyen uyguluyor. Kılavuzu zaten önceden yazmış gibiydi" dedi.
Sözlerine devam eden Ana Rosenfeld; "Bu durumda kararı Wanda verdi ve erkekler bundan pek hoşlanmaz. Mauro'yu tanırım, gülüşünü bilirim. Artık o parıltısı yok. Kişisel görüşüm: Tanıdığım Mauro bu değil. Bence içinde hâlâ Wanda'ya karşı bir özlem var. Elbette hayatını yeniden kurma hakkı var ama birçok erkek kaybettikten sonra neye sahip olduklarını anlar" ifadelerini kullandı.