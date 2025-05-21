Şampiyonluk kutlamasına kızlarıyla katılamayan Mauro Icardi madde madde her şeyi ifşa etti! China Suarez de sert çıktı

İki kızının annesi Wanda Nara 'dan olaylı bir şekilde boşanan Mauro Icardi ile eski eşi arasında sular bir türlü durulmadı.

Kayserispor galibiyeti sonrası ilan edilen şampiyonlukta kutlamaların en önemli aktörlerinden olan Icardi'nin yanında kızlarının olmaması dikkat çekti. Yıldız futbolcu, bunun nedenini ise sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda madde madde açıkladı.

5. Kızlarımı görebilmek için 6 aydır Arjantin'deyim ve onları sadece 1 gün görebildim.

"Ve soran çok olduğu için neden kızlarım kutlamalarda yoktu? İşte cevabı geliyor ve artık maskeler düşecek, çok az kaldı.

6. Profesyonellerin yaptığı psikolojik değerlendirmeler, küçüklerin annelerinin söylediklerini tekrar ettiğini gösteriyor. (Açıkçası beyinlerini yıkıyor)

7. Hâkimin verdiği birçok karara uymuyor.

8. Kızları sürekli sosyal medyada paylaşıyor ama, bana onlar hakkında paylaşım yapmamam için dava açtı. (Kızımı doğum gününde sadece bir fotoğrafıyla kutladım)

9. Sürekli sahte suçlamalarda bulunuyor... Kaç oldu bu?

10. Yeniden bağ kurmamızı mı istiyorsunuz? Boş konuşanlara gelsin: Aramızda yeniden bağ kurmak diye bir şey yok, çünkü o bağ her zaman vardı; bu sadece annenin uydurması ve kaprisi.

11. Devam edelim mi, yoksa bu kadarı yeter mi? Zaten her şey dosyada mevcut... Çok az kaldı ve beklenen haberi alacağız, o zaman yalanlara, uydurmalara ve asıl meseleyi saptırmak için söylenen saçmalıklara tek tek cevap vereceğim"