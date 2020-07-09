Bergüzar Korel ve Beyza Şekerci mayolarıyla pişti oldu! 'Ama böyle pişti olmaz olsun'
Doğum yapan pek çok ünlü isim veremediği kilolarla haber olmaktan rahatsızlık duyarken oyuncu Bergüzar Korel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bikinili fotoğrafını paylaşan Bergüzar Korel, aldığı kilolar hakkında yaptığı paylaşımla adından epey söz ettirmişti. 2 çocuk annesi Korel, bu kez de oyuncu Beyza Şekerci ile tekneden fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Aynı mayoyu giyen oyuncu arkadaşlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Instagram'dan yayınlayan Bergüzar Korel, doğum sonrası kilo haberlerini ti'ye alarak kendi özel haberini yapmıştı. Korel, fotoğraflarının altına şu mesajı düşmüştü: Bergüzar Korel, bikinili yakalandı. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kilolu haliyle dikkat çekti. 4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı.