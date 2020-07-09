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Bergüzar Korel ve Beyza Şekerci mayolarıyla pişti oldu! 'Ama böyle pişti olmaz olsun'

Doğum yapan pek çok ünlü isim veremediği kilolarla haber olmaktan rahatsızlık duyarken oyuncu Bergüzar Korel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bikinili fotoğrafını paylaşan Bergüzar Korel, aldığı kilolar hakkında yaptığı paylaşımla adından epey söz ettirmişti. 2 çocuk annesi Korel, bu kez de oyuncu Beyza Şekerci ile tekneden fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Aynı mayoyu giyen oyuncu arkadaşlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

09.07.2020 13:31 - Son Güncelleme: 09.07.2020 13:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





