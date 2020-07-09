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Bergüzar Korel ve Beyza Şekerci mayolarıyla pişti oldu! 'Ama böyle pişti olmaz olsun'

Doğum yapan pek çok ünlü isim veremediği kilolarla haber olmaktan rahatsızlık duyarken oyuncu Bergüzar Korel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bikinili fotoğrafını paylaşan Bergüzar Korel, aldığı kilolar hakkında yaptığı paylaşımla adından epey söz ettirmişti. 2 çocuk annesi Korel, bu kez de oyuncu Beyza Şekerci ile tekneden fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Aynı mayoyu giyen oyuncu arkadaşlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

09.07.2020 13:31 - Son Güncelleme: 09.07.2020 13:50
Bergüzar Korel ve Beyza Şekerci mayolarıyla pişti oldu! 'Ama böyle pişti olmaz olsun'

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bikinili fotoğraflar paylaşan Bergüzar Korel, bu kez de mayolu paylaşımı ile adından söz ettirdi.

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Bergüzar Korel ve Beyza Şekerci mayolarıyla pişti oldu! 'Ama böyle pişti olmaz olsun'

Instagram'dan yayınlayan Bergüzar Korel, doğum sonrası kilo haberlerini ti'ye alarak kendi özel haberini yapmıştı. Korel, fotoğraflarının altına şu mesajı düşmüştü: Bergüzar Korel, bikinili yakalandı. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kilolu haliyle dikkat çekti. 4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı.

Bergüzar Korel ve Beyza Şekerci mayolarıyla pişti oldu! 'Ama böyle pişti olmaz olsun'

İki çocuk annesi güzel oyuncu Bergüzar Korel son paylaşımıyla yine fazla kilolarına göndermede bulundu. Bergüzar Korel bu kez yakın arkadaşı oyuncu Beyza Şekerci ile çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından 'ama böyle pişti olmaz olsun' notuyla paylaştı.

Bergüzar Korel ve Beyza Şekerci mayolarıyla pişti oldu! 'Ama böyle pişti olmaz olsun'

İşte Bergüzar Korel'in kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan paylaşımı...

Bergüzar Korel ve Beyza Şekerci mayolarıyla pişti oldu! 'Ama böyle pişti olmaz olsun'

İki yakın arkadaşın mayo tercihi aynı olunca Korel, ınstagram hikaye kısmına da bir video ekleyip 'Hayatımdaki hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı' ifadelerini kullandı.

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