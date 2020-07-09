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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek annesi Mehtap Elmaslı Gümüş'ün kopyası! Güzellik genetik miras

ATV'nin reyting rekortmeni dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova, oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Vahide Perçin, Kerem Alışık gibi isimleri kadrosunda bulunduran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken isimlerinden biri dizinin güzeller güzeli Züleyha'sı, Hilal Altınbilek. Hilal Altınbilek sosyal medyada da oldukça merak edilen isimlerden. Instagram'da 590 bin takipçisi olan Hilal Altınbilek hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Hem annesiyle hem babasıyla sık sık fotoğraf paylaşan güzel yıldızın annesi görenleri şaşkına çeviriyor. Abla kardeş gibi görünen Hilal Altınbilek'in annesine beğeni yağdı... İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...

09.07.2020 12:20 - Son Güncelleme: 09.07.2020 12:20
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek annesi Mehtap Elmaslı Gümüş'ün kopyası! Güzellik genetik miras

21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir aileden dünyaya gelen Hilal Altınbilek son dönemin en çok takip edilen oyuncularının başında geliyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine toplayan Hilal Altınbilek'in annesini görenler ablası sandı.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek annesi Mehtap Elmaslı Gümüş'ün kopyası! Güzellik genetik miras

İşte başta güzel oyuncu Hilal Altınbilek olmak üzere sizin için derlediğimiz ünlülerin anneleri.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek annesi Mehtap Elmaslı Gümüş'ün kopyası! Güzellik genetik miras

EBRU ŞAHİN VE ANNESİ

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek annesi Mehtap Elmaslı Gümüş'ün kopyası! Güzellik genetik miras
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek annesi Mehtap Elmaslı Gümüş'ün kopyası! Güzellik genetik miras

Dayısı ve anneannesi (Sağda)

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