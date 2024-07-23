Bergüzar Korel büyük oğlu Ali'yi paylaştı! Halit Ergenç'le 15 yıllık evliliğin ilk meyvesine bakın! 'Yanımdaki koca adam...'

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini bir kez daha şaşırttı. Londra'da sakin ve mutlu bir hayat süren üç çocuk annesi Korel, büyük oğlu Ali ile verdiği pozla "zaman ne çabuk geçiyor" dedirtti. Ancak dikkat çeken detay Ali'nin boyu oldu. Görünen o ki, Ali hızla büyümeye devam ediyor ve şimdiden annesini boy olarak geride bıraktı.