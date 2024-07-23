53'lük Sibel Can oryantal dansıyla yıktı geçti: '41 kere maşallah!' İddialı videoya sosyal medyada yorum yağdı

Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, KKTC Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kıbrıslı hayranlarıyla buluştu. Konserde Sibel Can, sevilen şarkıları ve sahne şovlarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Vücudunu saran siyah elbisesiyle oryantal dansı yapan Sibel Can, o anları takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya paylaşılan video sonrası yıkıldı. İşte detaylar...
Ünlü sanatçı Sibel Can, KKTC Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Bir otelde sahne alan Sibel Can, güçlü sesi ve enerjik sahne performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Konser öncesi kısa bir konuşma yapan Sibel Can, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda burada ve Kıbrıs sahnesinde olmaktan inanılmaz mutluluk duyuyorum.
Barış Harekatı ile adaya huzur getiren Türkiye ile Kıbrıs, her zaman el ele gönül gönüledir" sözleriyle duygu ve düşüncelerini dile getirdi.