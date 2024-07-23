53'lük Sibel Can oryantal dansıyla yıktı geçti: '41 kere maşallah!' İddialı videoya sosyal medyada yorum yağdı

1 Ünlü sanatçı Sibel Can, KKTC Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Bir otelde sahne alan Sibel Can, güçlü sesi ve enerjik sahne performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

2 Konser öncesi kısa bir konuşma yapan Sibel Can, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda burada ve Kıbrıs sahnesinde olmaktan inanılmaz mutluluk duyuyorum.