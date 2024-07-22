Kızılcık Şerbeti Zülkar'ın abisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Duyan inanamadı: 'Nasıl görmedik' Sandık Kokusu ve Çukur'un başrol ismi...

Her bölümüyle olay yaratan Kızılcık Şerbeti dizisinde, sürprizler bitmek bilmiyor. Son olarak, dizinin sevilen karakterlerinden Zülkar'ı canlandıran başarılı oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçek, herkesi şaşırttı. Dizide Nilay ve Pembe'nin sağ kolu olan Zülkar karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun, Türk sinemasının sevilen bir yüzü ile kardeş olduğu ortaya çıktı!