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Kızılcık Şerbeti Zülkar'ın abisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Duyan inanamadı: 'Nasıl görmedik' Sandık Kokusu ve Çukur'un başrol ismi...

Her bölümüyle olay yaratan Kızılcık Şerbeti dizisinde, sürprizler bitmek bilmiyor. Son olarak, dizinin sevilen karakterlerinden Zülkar'ı canlandıran başarılı oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçek, herkesi şaşırttı. Dizide Nilay ve Pembe'nin sağ kolu olan Zülkar karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun, Türk sinemasının sevilen bir yüzü ile kardeş olduğu ortaya çıktı!

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 07:48 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 08:05
Kızılcık Şerbeti Zülkar’ın abisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Duyan inanamadı: ’Nasıl görmedik’ Sandık Kokusu ve Çukur’un başrol ismi... 1

Ünlülerin özel hayatları, yetenekleri ve başarılarının gölgesinde kalsa da bazen beklenmedik bir detayla gündeme damgasını vurabiliyor. Son olarak, Kızılcık Şerbeti dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Bahtiyar Memili'nin ünlü bir ismin kardeşi olduğunu öğrenmek herkesi şaşırttı.

Kızılcık Şerbeti Zülkar’ın abisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Duyan inanamadı: ’Nasıl görmedik’ Sandık Kokusu ve Çukur’un başrol ismi... 2

Kurtlar Vadisi Pusu, Karadayı, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi yapımlarda rol alan Bahtiyar Memili, yetenekli oyuncunun kardeşi çıkınca herkes şaşkınlığını gizleyemedi. Bu durum, "Acaba daha kaç ünlü isim akraba?" sorusunu akıllara getirdi.

Kızılcık Şerbeti Zülkar’ın abisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Duyan inanamadı: ’Nasıl görmedik’ Sandık Kokusu ve Çukur’un başrol ismi... 3

Bahtiyar Memilli meğer ünlü oyuncu Necip Memilli'nin kardeşiymiş...

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