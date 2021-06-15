Kardeşlerim’in Akif'i Celil Nalçakan evinin kapısına asılan notla şaşkına uğradı! 'Kapıya bırakacağınıza zile bassaydınız!'

"MEKTUP ARKADAŞLIĞI YAPMAK YERİNE..."

1. Rodin değil, Robin

2.Kapıma not asacağınıza, zilime bassaydınız! Bir çayımı içseydiniz.

3. Notunuzun altına isminizi yazsaydınız da kamera kayıtlarına bakmakla uğraştırmasaydınız bizi.

4. Bir daha böyle bir şikayet olursa yöneticimize iletiniz. Mektup arkadaşlığı yapmak yerine. Robin'in babası.