Kardeşlerim’in Akif'i Celil Nalçakan evinin kapısına asılan notla şaşkına uğradı! 'Kapıya bırakacağınıza zile bassaydınız!'
Son olarak Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Akif karakteri ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen başarılı oyuncu Celil Nalçakan, evinin kapısına asılan notla şaşkına uğradı. Komşusunun, gizlice kapısına bıraktığı notu sosyal medyadan paylaşan oyuncu, "Kapıma not asacağınıza zile bassaydınız!" diyerek sitem etti.
KAPIYA BIRAKACAĞINIZA ZİLE BASSAYDINIZ!'
Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan evinin kapısına asılan notla şaşkına uğradı! Hayvan sevgisiyle bilinen Celil Nalçakan köpeği Robin'i şikayet eden komşusuna sitem etti. Başarılı oyuncu komşusunun, gizlice bıraktığı "Lütfen Rodin'i erken (sabah) ve geç (akşam) saatlerinde bahçeye bırakmayın. Etraftaki komşulardan şikayet var" mesajına sosyal medyadan cevap verdi.
"MEKTUP ARKADAŞLIĞI YAPMAK YERİNE..."
1. Rodin değil, Robin
2.Kapıma not asacağınıza, zilime bassaydınız! Bir çayımı içseydiniz.
3. Notunuzun altına isminizi yazsaydınız da kamera kayıtlarına bakmakla uğraştırmasaydınız bizi.
4. Bir daha böyle bir şikayet olursa yöneticimize iletiniz. Mektup arkadaşlığı yapmak yerine. Robin'in babası.