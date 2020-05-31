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Sinem Kobal'ın kardeşini görenler şaşırdı! Nedeni ise...

Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Türkiye'nin en gözde çiftlerinden. Kenan Işık'tan sonra Atv ekranlarının en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'i büyük bir başarıyla Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşturan 45 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında oyuncu Sinem Kobal ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz haftalarda da kayınvalidesinin üzerine titrediği konuşulan Sinem Kobal, beslenmesine bir hayli dikkat ediyor. Son günlerde et aşerdiği konuşulan Sinem Kobal'ın özel hayatı mercek altına alındı. Sinem Kobal'ın kardeşini görenler ise şaşırdı. Nedeni ise Kobal kardeşlerin birbirine benzememesiydi.

31.05.2020 16:07 - Son Güncelleme: 31.05.2020 16:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





