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Sinem Kobal'ın kardeşini görenler şaşırdı! Nedeni ise...

Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Türkiye'nin en gözde çiftlerinden. Kenan Işık'tan sonra Atv ekranlarının en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'i büyük bir başarıyla Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşturan 45 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında oyuncu Sinem Kobal ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz haftalarda da kayınvalidesinin üzerine titrediği konuşulan Sinem Kobal, beslenmesine bir hayli dikkat ediyor. Son günlerde et aşerdiği konuşulan Sinem Kobal'ın özel hayatı mercek altına alındı. Sinem Kobal'ın kardeşini görenler ise şaşırdı. Nedeni ise Kobal kardeşlerin birbirine benzememesiydi.

31.05.2020 16:07 - Son Güncelleme: 31.05.2020 16:07
Sinem Kobal'ın kardeşini görenler şaşırdı! Nedeni ise...

Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınbiraderi sosyal medya gündeminde. Kim Milyoner Olmak İster ile ekranlara geri dönen başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, sunuculuğu ile de milyonları kendisine hayran bırakmayı başardı.

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Sinem Kobal'ın kardeşini görenler şaşırdı! Nedeni ise...

Eşi Sinem Kobal'ın ailesi ile gündeme gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınbiraderi ile Sinem Kobal'ın diğer ünlü kardeşlerin aksine birbirlerine benzemiyor olması dikkat çekti. İşte Sinem Kobal'ın kardeşi...

Sinem Kobal'ın kardeşini görenler şaşırdı! Nedeni ise...

NESLİHAN ATAGÜL

Sinem Kobal'ın kardeşini görenler şaşırdı! Nedeni ise...

Neslihan Atagül'ün abisini görenler çok şaşırdı. Birbirlerine olan benzerlikleri ile dikkat çeken abi - kardeşi görenler, "Neslihan'ın erkek versiyonu" şeklinde yorumlarda bulundu.

Sinem Kobal'ın kardeşini görenler şaşırdı! Nedeni ise...

Oyuncu Onur Tuna ise Neslihan Atagül'ün manevi abisidir. Yani iki yakın arkadaşlar...

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