Beren Saat - Kenan Doğulu ilişkisi yine boyut değiştirdi! "Söylemek istediğiyle yaşadığının farklı olduğunu anlamıyor"
Kenan Doğulu ile boşandı boşanacak derken yaptığı açıklamaların her biri ile dikkat çeken ve sosyal medyada tepki alan Beren Saat, yine ilginç sözlere imza attı. Daha önce "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyen Beren Saat, ardından evliliğin sırrını vererek sosyal medyada ti'ye alınmıştı. Saat bu kez de ilişkisinin başka bir evrede olduğunu ifade ederek sosyal medyanın diline düştü. İşte Kenan Doğulu ile eşi Beren Saat'in boyut değiştiren ilişkisinde son durum ve ünlü çifte gelen sosyal medya yorumları...
Beren Saat, Kosova'nın özel bir televizyon kanalına röportaj verdi. Saat rol aldığı dizilerle ününün Türkiye sınırlarını aşmasıyla ilgili "Çok zorlandığım zamanlar oldu. Ama gerçekten benim kadar yaptığınız işe aşıksanız, onun sonuçlarını yaşam biçimini kabul ediyorsunuz. Herkesin sizi bedensel kusursuzlukla değerlendiriyor olması çok bunaltıcı bir şey. Ünlü olarak yaşadığımız her şeyi bütün dünya gençlerinin yaşadığını görüyoruz. Doğal olanı kabul etmek gerek" dedi. Saat, "Kenan Doğulu ile yaşamak nasıl bir duygu" sorusuna ise şu yanıtı verdi: