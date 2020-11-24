Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın güzel Bahar'ı Pelin Akil'in ikizleri kime benziyor? Görenler şaştı kaldı

Ünlü oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan, ikiz bebekleri ile mutlu bir aile tablosu çizmeye devam ediyor. Bebeklerin büyümesini sosyal medyadan birçok paylaşım ile yakından takip eden hayranlar da, miniklerin hemen her haline şahitlik ediyor. Hatta durum öyle bir hal aldı ki Alin ve Lina'nın şöhreti annesini babasını çoktan solladı bile.