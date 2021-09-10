Demet Akalın hamile mi son haliyle ağızları açık bıraktı! ’Hira’ya kardeş mi geliyor?’ sorusu havada uçuştu Demet’in değişimi fena!

Daha önce kendisine yöneltilen, "Hira en çok kime düşkün?" sorusuna," Eskiden babayla uyuyordu, şimdi beraber uyuyoruz." şeklinde yanıt veren ve "Herkesin merak ettiği, 'Bir çocuğunuz daha olsun ister miydiniz, hiç düşünmediniz mi?" sorusuna," İkinci çocuk istemiyoruz. Hira, kardeş istemiyor." diyen Demet Akalın'ın değişimi 'hamilelik' iddialarını da beraberinde getirdi.