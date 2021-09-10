Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşandı ikilinin ilk açıklaması bakın ne oldu! 2 yıllık evlilik tek celsede bitti mal paylaşımı dikkat çekti
Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşandı! 2 yıldır süren evliliklerini bugün tek celsede sonlandıran Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sosyal medya hesaplarından aynı paylaşımı yaptı. Ortak paylaşımda "Birbirimizi çok sevdik, çabaladık ama devam ettiremedik" diyen ikilinin mal paylaşımı merak konusu oldu.
Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşandı, ikilinin ilk açıklaması bakın ne oldu! Uzun yıllar aşk yaşadıktan sonra 2019 yılında görkemli bir düğünle evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti bugün Beykoz Adliyesi'ne giderek tek celsede boşandı.
GÖKHAN ÇIRA SESSİZLİĞİNİ KORUDU
Adliyen birlikte çıkan ikiliden sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ayaküstü soruları yanıtlarken Gökhan Çıra hiçbir açıklama yapmadan aracına bindi. Biten evliliği için "Herkes için hayırlısı olsun" diyen Ciğerci, aldatma iddiası için de "İhanetle alakalı bir şey yok" dedi.
"BİRBİRİMİZ İÇİN ÇABALADIK AMA DEVAM ETTİREMEDİK"
Adliye çıkışı ayrı ayrı araçlara binerek uzaklaşan ikili, Instagram hesaplarından aynı yazılı açıklamayı paylaşarak birbirine veda etti. İkili, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Biz birbirimizi çok sevdik çok da çabaladık ama ne yazık ki bu ilişkiyi devam ettirmeyi başaramadık. Zaman ne gösterir bilemeyiz ancak kısaca şunu söyleyebiliriz ki biz aynen başladığımı gibi birbirimize sevgimizi ve saygımızı koruyarak ayrıldık. Özelimizi, hayatımıza, değerlerimize saygı gösteren herkese teşekkür ederiz."
MAL PAYLAŞIMI YAPTILAR
Ciğerci ve Çıra boşanma öncesi mal paylaşımı da yaptı. Birlikte kozmetik firması kuran ikili, burada ortak olarak çalışmaya devam edecek. Bodrum'da iki adet evi olan çift bunları bölüşecek. İkili, şirket üzerine kayıtlı 11 milyonluk lüks araçların ikisinin ortak malı olarak kalmasına karar verdi.
SELİN CİĞERCİ CİNSİYET Mİ DEĞİŞTİRDİ?
Sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip olan Selin Ciğerci, kendisine yöneltilen soruları sık sık yanıtlamaktadır. Daha önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu söyleyen Ciğerci, konu hakkında samimi itiraflarda da bulundu.