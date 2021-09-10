Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşandı ikilinin ilk açıklaması bakın ne oldu! 2 yıllık evlilik tek celsede bitti mal paylaşımı dikkat çekti

"BİRBİRİMİZ İÇİN ÇABALADIK AMA DEVAM ETTİREMEDİK"

Adliye çıkışı ayrı ayrı araçlara binerek uzaklaşan ikili, Instagram hesaplarından aynı yazılı açıklamayı paylaşarak birbirine veda etti. İkili, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Biz birbirimizi çok sevdik çok da çabaladık ama ne yazık ki bu ilişkiyi devam ettirmeyi başaramadık. Zaman ne gösterir bilemeyiz ancak kısaca şunu söyleyebiliriz ki biz aynen başladığımı gibi birbirimize sevgimizi ve saygımızı koruyarak ayrıldık. Özelimizi, hayatımıza, değerlerimize saygı gösteren herkese teşekkür ederiz."