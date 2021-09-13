Britney Spears kendisinden 12 yaş küçük sevgilisiyle nişanlandı! 13 yıldır babasının sözünden çıkamıyordu...

Paylaştığı videoya 'İnanamıyorum' notunu düşen Spears, farklı açılardan yüzüğünü gösterdi.

Spears ve Asghari, 2016 yılında ünlü şarkıcının klip çekimlerinde tanıştı. Çift 2017 yılının başlarında birlikte olduklarını açıklamıştı. Britney Spears'ın Kevin Federline ile olan evliliğinden iki çocuğu bulunuyor.