Gökhan Çıra’ya gelen mesaj ifşa oldu Selin Ciğerci mal varlığını nasıl bölüştüklerini tek tek anlattı! İşte bomba detaylar...

Çıra ile yurt dışında evlat edinme planları olan Ciğerci, bu konu hakkında da şunları söyledi: "5 tane şirketin bir tanesinde Gökhan'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu paralar kazanırken o da vardı her şey hakkı. Benim hayatım işten ibaret. İçime attım o gece her şeyi. Beni tek üzen şey çocuk planlarımızdı. Biz evlat edinmeyi düşünüyorduk ama maalesef ayrıldığımız için olmadı. Tüm dünya üstüme gelse ben hayalimin peşinde koşacağım. Kimse engel olamayacak. Gökhan'ın hayatına biri de girebilir. Herkes mutlu olsun."