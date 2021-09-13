Gökhan Çıra'ya gelen mesaj ifşa oldu Selin Ciğerci mal varlığını nasıl bölüştüklerini tek tek anlattı! İşte bomba detaylar...
Gökhan Çıra'ya gelen mesaj ifşa oldu Selin Ciğerci mal varlığını nasıl bölüştüklerini tek tek anlattı! Açıklamaları ve yaşadığı ilişki ile gündemden düşmeyen Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile 2 yıllık evliliğini cuma günü bitirdi. Bir magazin programına bağlanan Ciğerci, Çıra ile hayatlarını ikiye böldüklerini ifade etti. "5 şirketten birinde Gökhan'la çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yapan Selin Ciğerci'nin sözlerinin ardından eski eşi Gökhan Çıra'ya gelen o mesaj da ifşa oldu. İşte bomba detaylar...
"TAŞINMAZLARI GÖKHAN'LA BÖLÜŞTÜK"
Bugün bir kanalda yayınlanan magazin programına bağlanan Selin Ciğerci, evliliğinin ihanet yüzünden bitmediğinin altını çizerek, "Sürekli evde ve işte birlikteydik. Böyle olunca sorunlar yaşamaya başladık. Bir süredir evliliğimizi kurtarmaya çalışıyorduk. Şunu söyleyebilirim mutlu bir şekilde evlenmiştim, mutlu bir şekilde ayrıldım. Geçen sene markama kaç milyon teklif edildiğini biliyorsunuz. 18 milyon euroya katarlılar satın almak istedi. Ama ben kabul etmedim. Yarın öbür gün çocuklarım olursa şirketimi onlar devam ettirsin istiyorum. Gökhan'la aldığımız taşınmazlarımız oldu bunları da bölüştük. İlişkimizi reklam için kullanmadık. Hayatı ikiye ayırdık arabalar benim umurumda değil" dedi.
Çıra ile yurt dışında evlat edinme planları olan Ciğerci, bu konu hakkında da şunları söyledi: "5 tane şirketin bir tanesinde Gökhan'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu paralar kazanırken o da vardı her şey hakkı. Benim hayatım işten ibaret. İçime attım o gece her şeyi. Beni tek üzen şey çocuk planlarımızdı. Biz evlat edinmeyi düşünüyorduk ama maalesef ayrıldığımız için olmadı. Tüm dünya üstüme gelse ben hayalimin peşinde koşacağım. Kimse engel olamayacak. Gökhan'ın hayatına biri de girebilir. Herkes mutlu olsun."
"DOĞRU YOLU BULMUŞSUN"
Boşanmanın ardından, Selin Ciğerci'nin evliyken eşine mesaj attığı iddiasıyla mahkemelik olduğu oyunculuğun yanı sıra modellikte yapan Özlem Parlu yine çok konuşulacak bir hamleye imza attı. Özlem Parlu, Gökhan Çıra, "Hoş çocuksun doğru yolu bulmuşsun, zamanında demiştim sana" diye mesaj attı ve bu mesajın fotoğrafını sosyal medyada yayınladı.