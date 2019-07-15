Leyla Lydia Tuğutlu bu pozuyla sosyal medyayı salladı! Eski Türkiye güzeli...
Oynadığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren 29 yaşındaki oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu bu kez paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. Eski Türkiye güzeli Leyla Lydia Tuğutlu, oyunculuğu ile de büyük beğeni kazandı. Sosyal medyada binlerce takipçisi olan Leyla Lydia Tuğutlu beyaz mayolu paylaşımı ile çok konuşuldu. İşte başta Leyla Lydia Tuğutlu olmak üzere ünlülerin tatil paylaşımları.
15.07.2019 15:43
- Son Güncelleme: 15.07.2019 15:56
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