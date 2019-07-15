Leyla Lydia Tuğutlu bu pozuyla sosyal medyayı salladı! Eski Türkiye güzeli...

2008 Türkiye güzeli 29 yaşındaki oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu tatil paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. İşte güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'nun beyaz mayosu ile yaptığı tatil paylaşımı ve yazın tadını çıkaran diğer ünlü isimlerin tatil pozları...