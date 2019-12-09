Bengü'den yıllar sonra tebessüme neden olan poz! İşte 2019'un doğuştan ünlü bebekleri
Bengü, sosyal medya hesabından babası ile çekilen çocukluk pozunu paylaştı. Ardından da Kızı Zeynep ile aynı pozu verdi. Bengü'nün yıllar sonra bu kez kızı ile verdiği poz, sosyal medyada büyük beğeni topladı. "Ben kızım...Babam ve ben..." notunu yazdı. Geçtiğimiz Ağustos ayında anne olan ünlü şarkıcı Bengü'nün Instagram paylaşımı takipçilerinin yüzünde tebbüsüme neden oldu. İşte 2019 yılında doğan ünlü bebekler...
"Sanki bu yaşıma kadar yaşadığım tüm duygular bomboş benim için... Kocaman bir sevinç, heyecan, merak, endişe, hepsi bir arada...
Allah'ın izniyle ve sizlerin de dualarıyla bebeğimizi sağlıkla kucağımıza alacağımız günü merakla ve heyecanla bekliyoruz.
Bu süreçte sizler de bizim için hep dua edin olur mu? Allah isteyen, bekleyen, dileyen herkese bu mucizeyi nasip etsin ve benim gibi hamileleri korusun... Sizi seviyoruz ve ikimiz de öpüyoruz.''
2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan popçu Bengü, sosyal medya hesabından babası ile çekilen çocukluk pozunu paylaştı. Ardından da Kızı Zeynep ile aynı pozu verdi.
Bengü'nün yıllar bu kez kızı ile verdiği poz, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Şarkıcı fotoğrafa, "Ben kızım...Babam ve ben..." notunu düştü.