Doktor Ela olarak ünlenen Yasemin Ergene (Özilhan) eşi ile bakın nasıl tanışmış... Masal gibi hikaye
Doktor Ela olarak 7'den 70'e herkesi kendisini hayran bırakan Yasemin Ergene (Özilhan), evlendikten sonra oyunculuğu bırakarak kendisini eşine ve çocuklarına adadı. Daha önce verdiği bir ropörtajda oyunculuğu özleyip özlemediği sorusuna "Özlemiyorum. Artık hayatımın başrolünde kızlarım var." diyen Doktor Ela yani Yasemin Ergene'nin Emine ve Ela adında iki çocuğu var. 2011 yılında İzzet Özilhan ile evlenen Yasemin Ergene'nin eşiyle tanışma hikayesi merak konusu oldu. Mutlu evliliği ile parmakla gösterilen ünlü çiftler arasında yer alan Yasemin Ergene (Özilhan) ve eşi İzzet Özilhan bakın nasıl tanışmış...
09.12.2019 17:41
- Son Güncelleme: 09.12.2019 17:41
Doktor Ela olarak ünlenen Doktorlar dizisinin hanım hanımcık oyuncusu Yasemin Ergene, 2011 yılında İzzet Özilhan ile dünyaevine girdi. Evlendikten sonra oyunculuğu bıraktığını, çocukları ve eşiyle vakit geçirmek istediğini belirten Yasemin Ergene'nin eşi İzzet Özilhan ile tanışma hikayesi merak konusu oldu. İşte Doktor Ela'nın masal gibi hikayesi...
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