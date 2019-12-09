Doktor Ela olarak ünlenen Yasemin Ergene (Özilhan) eşi ile bakın nasıl tanışmış... Masal gibi hikaye

Doktor Ela olarak ünlenen Doktorlar dizisinin hanım hanımcık oyuncusu Yasemin Ergene, 2011 yılında İzzet Özilhan ile dünyaevine girdi. Evlendikten sonra oyunculuğu bıraktığını, çocukları ve eşiyle vakit geçirmek istediğini belirten Yasemin Ergene'nin eşi İzzet Özilhan ile tanışma hikayesi merak konusu oldu. İşte Doktor Ela'nın masal gibi hikayesi...